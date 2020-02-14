Гороскоп на 14 февраля: Стрельцами будет руководить воображение, а Рыбам нужно полагаться только на себя

Хотите знать, что вас ждет 14 февраля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно обратить внимание на финансы, а кто должен последить за своим здоровьем.

Овен

День может оказаться достаточно коварным, в том плане, что ваша эмоциональная стабильность может сильно пошатнуться. Также стоит обратить внимание на материальное положение, оно сейчас может оказаться под ударом. Идеальным решением будет провести день в спокойствии и умиротворении.

Телец

В первой половине дня не стоит заниматься реализацией давних планов. Но ближе к полудню ситуация изменится и время станет благоприятным для любых дел. Уделите внимание здоровью и общению с близкими.

Близнецы

Звезды обещают довольно спокойный и размеренный день, подходящий для накопления сил. Но также предупреждают о возможном вмешательство внешних сил, способных перевернуть все вверх дном и добавить нотку хаоса в ваш распорядок. Если так случится, не пугайтесь - вы будете в силах со всем справиться.

Рак

Не нужно игнорировать даже малейшие сигналы со стороны здоровья. Сейчас ваш организм сам подскажет, что ему нужнее. Прогуляйтесь на свежем воздухе и не перегружайте себя работой.

Лев

День будет складываться удачно, но вам стоит проявить осторожность. Велика вероятность начала служебного романа. Это может негативно сказаться на вашей репутации.

Дева

День пройдет под знаком непредсказуемости. Вас может поджидать буквально что угодно. Чтобы свести к минимуму неприятности звезды советуют сосредоточиться на текущих делах, проявить последовательность и организованность.

Весы

Сегодня вами руководит спонтанность, поэтому будьте осторожны в принятии важных решений. Если не сможете совладать с собственным авантюризмом, рискуете оказаться в долгах и даже потерять значительную часть финансов.

Скорпион

Хороший день для поездок и отдыха. Стоит заняться чтением полезной литературы, саморазвитием, можно отправиться на шопинг. Сделанные в этот период покупки будут долго вас радовать.

Стрелец

В этот день звезды наделят ваше воображение огромной силой. Смело следуйте за ним по страницам любимых книг, фильмов, или просто пуститесь в мечты. День не потребует от вас решения повседневных задач. Так что разрешите вашему сознанию отдохнуть, расслабиться и зарядиться позитивной энергией.

Козерог

Сегодня вы можете быть неосторожны и невнимательны, отложите посещение людных мест и решение важных вопросов. Уделите внимание семье и давно запланированным делам, и не нарывайтесь на риск.

Водолей

Вероятно, у вас появится большое количество незапланированной работы. Но внутреннее равновесие поможет вам быстро со всем справиться. Не позволяйте никому портить вам настроение.

Рыбы

Если представители знака хотят, чтобы дела и вопросы решились гладко и быстро, в этот день им следует полагаться только на себя. Причем во всех сферах своей деятельности, так как вероятность того, что окружающие могут вас подвести, крайне велика.

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