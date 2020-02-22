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Гороскоп на 22 февраля: Девам нужно работать усерднее, а Водолеи смогут одолеть конкурентов

суббота, 22 февраля 2020, 06:30
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Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет 22 февраля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нельзя лениться, а кого ждут стрессы и неприятные беседы.

Овен

Вам нужно действовать очень оперативно. Не ленитесь и делайте все, чтобы добиться желаемого. Даже если кажется, что силы на исходе, не опускайте руки. Лучше делать все самостоятельно, помощь со стороны сейчас будет малоэффективна.

Телец

Это хорошее время для решения проблемы, которая давно беспокоит и вас самих, и ваших близких. Проявите смекалку, тогда сможете быстро отыскать самое верное решение. Не стоит тратить время на пустую болтовню, лучше проявите себя в поступках.

Близнецы

День может быть наполнен стрессами и неприятными разговорами. Ваше окружение сейчас словно с ума сошло, но не стоит из-за этого огорчаться. Вы не переубедите тех, кто не готов слушать. Отпустите ситуацию и дайте людям самим выпустить пар.

Рак

Это удачный день для мечтателей. Вы можете нарисовать перед собой любую невероятную цель и вдруг осознать, что можете до нее дотянуться! Разумеется, при определенной работе. Не бойтесь планировать и пробовать новое, начинается увлекательное время.

Лев

Вы можете проиграть в важном для вас деле. Поделитесь своими переживаниями и планами с близкими, это поможет избежать провала. Поддержка любимых людей сейчас будет творить настоящие чудеса. Ваш любимый человек станет для вас настоящей опорой.

Дева

Вам может показаться, что удача от вас отвернулась. Но это совсем не так. Для достижения целей вам нужно работать усерднее, полагаться на себя, не отвергать помощь близких. Используйте все методы, чтобы получить желаемое.

Весы

Наступает хороший и плодотворный период, который, однако, не полностью оправдает ваши ожидания. Не огорчайтесь, если не получаете то, о чем мечтали. Лучше оцените свои успехи и порадуйтесь тому, что имеете в данный момент.

Скорпион

Если вы консерватор, можете почувствовать, что упустили что-то важное из-за своих устоявшихся принципов и взглядов. Не огорчайтесь, ведь всегда можно наверстать то, что хочется. Попросите помощи у более прогрессивных товарищей, вам будет интересно узнать что-то новое.

Стрелец

Вам нужно действовать размеренно, продумывать каждый шаг, не позволять себе рассеивать внимание. Успехи вполне вероятны, но ради них придется изрядно попотеть. Не ленитесь, только работая вы сможете добиться желаемого.

Козерог

Для Козерогов это время будет не самым приятным. Трудности появятся неожиданно, вам захочется сделать все, чтобы избежать любых препятствий. Это не лучшая тактика, преграды на пути помогут стать сильнее и научиться новому.

Водолей

Вы победите ваших конкурентов, но не слишком этому обрадуетесь. Переутомление слишком сильно на вас давит, позвольте себе отдохнуть. Забудьте на время о делах и просто насладитесь выходным. Иначе усталость будет нарастать, подобно снежному кому.

Рыбы

Хороший день для решения финансовых проблем. Ваши траты сейчас стоит хорошенько продумать. Лучше запишите их на бумаге. А вот доходы нужно не просто подсчитать, а постараться распланировать так, чтобы получилось отложить что-то на будущее.

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