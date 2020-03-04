Гороскоп на 4 марта: Козероги будут вести себя глупо, а Рыбам нужно заняться здоровьем

Хотите знать, что вас ждет 4 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому можно отдохнуть, а кто должен придерживаться дисциплины.

Овен

Отреагируйте наконец на слова и мнения окружающих вас людей. Да, сейчас вам скорее всего кажется, что вы сильнее, опытнее и мудрее всех вокруг. Но иногда вы можете упускать из вида очень важные детали. К тому же, нарциссизм - не всегда хорошо.

Телец

В будущем вас ждет важный жизненный поворот, к которому нужно подготовиться уже сейчас. Приятные события могут вскружить вам голову, поэтому постарайтесь все продумать заранее.

Близнецы

Близнецам можно просто отдохнуть, вы это точно заслужили. Если выпадет шанс, просто возьмите себе выходной, под любым предлогом. Или хотя бы постарайтесь закончить работу чуть раньше, чем обычно. Это пойдет вам на пользу.

Рак

Не спешите и не хватайтесь за все дела сразу. Вам нужна дисциплина, а не суета. Постарайтесь спокойно обдумать все планы, составить график. Определитесь, какими делами нужно заняться в первую очередь. Это упорядочит ваш разум.

Лев

После недавних событий вам нужен отдых. Позвольте себе освободить вечер и провести его наедине со своими мыслями и желаниями. Расслабьтесь и подумайте, чем бы вы хотели заняться дальше. И составьте план действий.

Дева

Старые знакомые могут внезапно напомнить о себе. Вероятны приятные встречи и интересные разговоры, также вас ждет обостренное внимание со стороны противоположного пола. Вы привлекательны, но сами об этом забыли.

Весы

Не стоит забывать о собственных желаниях. Прекрасно думать о других, но нельзя отворачиваться от себя полностью. Вспомните, чем вы давно хотели заняться. Это дело принесет вам радость и комфорт.

Скорпион

Если вам хочется заняться чем-то новым, постарайтесь составить список дел, которые вам интересны. Начать что-то свежее можно прямо сегодня. Но помните, что сначала нужно разобраться с запланированными делами.

Стрелец

День будет нейтральным во всем, кроме любовной сферы. Тут влияние позитивных тенденций будет крайне сильным. Вы сможете решить давние проблемы, если перестанете пускать их на самотек. Говорите, спрашивайте, не бойтесь показать свои чувства.

Козерог

Когда будете отстаивать свою точку зрения, не забывайте об элементарной вежливости и правилах этикета. На волне эмоций вы можете начать вести себя слишком глупо и странно. Не позволяйте импульсам испортить ваши собственные планы.

Водолей

Ваш бескомпромиссный настрой может сбивать других с толку. Также вы можете запросто спровоцировать какой-то конфликт. Лучше не ввязывайтесь в спор, если чувствуете, что не до конца контролируете свои эмоции.

Рыбы

Постарайтесь заняться своим здоровьем. Если почувствуете недомогание, сразу же отправляйтесь домой или к врачу. Не перегружайте свой организм. Также нужно помнить о том, что режим сна и питания придумали не просто так.

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