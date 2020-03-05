Гороскоп на 5 марта: Стрельцам захочется приключений, а Близнецам нельзя менять работу

Хотите знать, что вас ждет 5 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому можно отправляться на переговоры, а кому нельзя пить много кофе.

Овен

Дайте время своей судьбе. Вы ждете каких-то перемен, но они не могут произойти прямо сейчас. Отвлекитесь, это поможет нужным сюрпризам прийти в вашу жизнь. И не пейте много кофе.

Телец

Остановитесь на минутку и просто подышите. Посмотрите в окно, выпейте чашечку чая. Никуда не спешите и позвольте себе насладиться этим моментом. Скоро вам понадобится заряд приятных эмоций.

Близнецы

Можно смело инвестировать во что-то, совершать покупки и строить планы, а вот работу лучше не менять. Даже думать об этом забудьте на этот день, любые идеи могут оказаться неверными. Лучше займитесь подобными вопросами чуть позже.

Рак

Честно задайте себе вопрос - чего именно вам не хватает? Если вам просто скучно, придумайте себе занятие. Если же вы хотите сменить обстановку, сделайте для этого все возможное. Не нужно останавливаться на пути к цели.

Лев

Не ищите приключений на свою голову. В этот день вам обязательно нужно соблюдать осторожность во всех делах. И действовать аккуратно. Иначе вы рискуете потерять больше, чем заработали.

Дева

Вы можете смело отправляться на переговоры. Даже если ваши собеседники изначально не настроены вас слушать, вы сможете достаточно быстро их переубедить. Но не стоит очаровываться, вероятно резкое изменение хода событий.

Весы

Внутренние колебания будут мешать принятию правильных решений, а при необходимости быстрых действий вероятность необдуманного шага или прострации сильно возрастет. Отложите важные вопросы на потом. Поберегите свои нервы.

Скорпион

В этот день вам стоит задуматься о вашем финансовом состоянии. Сейчас вы можете тратить больше, чем зарабатывайте. Постарайтесь не совершать необдуманных покупок. Лучше заранее составьте список того, что хотите приобрести.

Стрелец

В тихом омуте могут скрываться те еще черти. И это утверждение сейчас как нельзя красочнее описывает ваше настроение. Вам хочется приключений? Что ж, позвольте себе их найти. Но будьте готовы к неожиданным поворотам.

Козерог

У вас может появиться желание поделиться с кем-то хорошим настроением. В таком случае проявите свою заботу к близким, помогите советом или делом. Добрые дела сегодня возвысят вас как в собственных глазах, так и в глазах окружающих.

Водолей

Для вас это благоприятный день, вы сможете преодолеть любые преграды. Смело беритесь за любые начинания и не бойтесь действовать. На любовном фронте вас также ждут успехи и победы, поэтому будьте смелее.

Рыбы

В поле вашего зрения может появиться человек, который заберет на себя все ваше внимание. Не теряйте голову, иначе можете перестать справляться со многими важными делами. Помните, что все хорошо в меру.

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