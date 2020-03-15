Гороскоп на 15 марта: Девам нужно спокойно оценить ситуацию, а Овнам следует использовать время с умом

Хотите знать, что вас ждет 15 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждут небольшие потери и неудачи, а кого будет раздражать все вокруг.

Овен

Это отличное время для планирования и придумывания новых занятий. Смело составляйте планы на будущее, можете заняться чем-то, что ранее казалось вам слишком сложным. Овны сейчас полны сил и готовы работать, используйте это время с умом.

Телец

Для вас это благоприятный день, вы сможете преодолеть любые преграды. Смело беритесь за любые начинания и не бойтесь действовать. На любовном фронте вас также ждут успехи и победы, поэтому будьте смелее.

Близнецы

Сейчас возможны небольшие потери и неудачи. Учитывайте это, принимая важные решения. Крупные покупки совершать можно, но делать это нужно вдумчиво, без импульсов. И не забывайте о семейном очаге.

Рак

Раки будут не слишком дружелюбны. Вас могут раздражать даже те дела и люди, которые обычно поднимают вам настроение. Не перекладывайте ответственность за свое настроение на других, в вашем негативе сейчас никто не виноват.

Лев

Обаяние поможет вам добиться желаемого, но сильные эмоциональные всплески будут мешать. Отвлекайтесь от дел, которые вам неприятны. И не игнорируйте свою усталость, тело само подскажет, когда стоит взять отгул и выспаться хорошенько.

Дева

Постарайтесь оценить ситуацию и хладнокровно разложить все по полочкам. Вечером хорошо будет расслабиться и посидеть у огня или за чашечкой чая. Ваши идеи совсем скоро начнут воплощаться в реальность, сейчас вы на пороге больших свершений. Отдохните перед началом нового пути.

Весы

Есть вероятность потери давних союзников. В спорах вам лучше быть как можно более лояльными, не отстаивайте свою позицию слишком жестко. Ваша упертость может отталкивать даже тех, кто вас любит. Контролируйте свой эгоизм.

Скорпион

Вам нужно поставить перед собой максимально четкие цели. Вы сможете самостоятельно добиться желаемого, но только в том случае, если не будете хвататься за несколько дел одновременно. Не сходите с намеченного курса и тогда все получится.

Стрелец

Не стоит слишком зацикливаться на своих сомнениях. Проблемы, которые нельзя решить сразу, лучше отпустить. Вы не можете постоянно контролировать все, помните об этом. Эмоции стоит выпускать и не копить их в себе, тогда будете балансировать легко и мягко.

Козерог

Смелые решения и нестандартный подход станут вашими лучшими союзниками. Ваши решительные действия помогут быстро добиться успеха и даже помочь окружающим. Помните, что отдых очень важен, позвольте себе набраться сил перед работой.

Водолей

Дружелюбие Водолеев поможет им сохранить гармонию в коллективе и дома. Также сейчас у вас есть хороший шанс воплотить в реальность давние желания, воспользуйтесь этой возможностью мудро. Не спешите закончить все дела сразу, иначе наделаете ошибок.

Рыбы

Благоприятные перемены уже на пороге, не упустите их. Продумайте хорошенько, что вам нужно закончить в ближайшее время, хорошая организованность поможет быстрее достигнуть успеха. Также это хорошее время для планирования отпуска и различных поездок.

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