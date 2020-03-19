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Гороскоп на 19 марта: Овнам стоит доверитья интуиции, а Стрельцам следует отложить важные задачи

четверг, 19 марта 2020, 06:30
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Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет 19 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому будет непросто сосредоточиться, а кому следует доверять своему шестому чувству.

Овен

Доверяйте своей интуиции, она сейчас сможет подсказать вам самый верный путь. Не отказывайтесь от помощи окружающих, вместе вы гораздо эффективнее справитесь с поставленными задачами. Эмоциональный фон будет на высоте, поддерживайте его.

Телец

Это хорошее время для работы с любыми бумагами. Но проблемой может стать то, что вам будет непросто сосредоточиться. Постарайтесь не браться за несколько задач одновременно, так вам будет легче все закончить и не наделать ошибок.

Близнецы

Вам нельзя слишком сильно отвлекаться от работы. Личные переживания будут мешать сосредоточиться, но вам нужно взять себя в руки. Иначе вы рискуете оказаться в неловком положении перед начальством. Ни в коем случае не смешивайте личные дела и рабочие задачи.

Рак

Сегодня вы не просто окажетесь в кругу единомышленников, вы также сможете стать лидером этого окружения. Но не стоит пользоваться своей властью слишком сильно. Будьте мудрее и рассудительнее, чтобы никто на вас не обиделся позже.

Лев

В этот день вы будете целиком поглощены своей личной жизнью. Рабочие вопросы абсолютно не будут вас интересовать. Руководство обратит на это внимание, поэтому не нужно врать. Скажите прямо, если чувствуете, что не можете сосредоточиться.

Дева

Хороший день для составления абсолютно любых планов. Постарайтесь заранее продумать свои дела на грядущую неделю, подумайте, когда хотели бы пойти в отпуск. Также в своем графике очень важно найти хотя бы маленькое окошко для встречи с близкими людьми.

Весы

Не стройте на этот день глобальных планов, все равно придерживаться их не получится. Вам придется корректировать свой график, будьте готовы действовать гибко и импровизировать. Не зацикливайтесь на контретных задачах, мыслите шире.

Скорпион

Если вы сможете сосредоточиться и взять себя в руки, день пройдет достаточно гладко. Сейчас от вас требуется серьезная концентрация и внимание к деталям. Не упускайте ничего из виду, вы должны все контролировать, чтобы управлять процессом.

Стрелец

Стрельцам будет сложно заниматься важными делами. Любая работа будет даваться с большим трудом, это отразится на результатах. Если можете перенести рабочие задачи, сделайте это, от вас сейчас все равно будет не много толку.

Козерог

Козероги будут недовольны внезапно увеличившимся объемом работы. Это пойдет вразрез с вашими планами, но позже окажется, что новые задачи принесли вам важный опыт. Не отбрасывайте чужие идеи и обязательно прислушивайтесь к мнению со стороны.

Водолей

Водолеям не стоит рассчитывать на простой день. Вас ждут препятствия и преграды, обойти которые не получится. Только преодолев их вы сможете продвинуться дальше в важном для вас деле. Не ищите легких путей, это не для вас.

Рыбы

Рыб в этот день ждут приятные новости на трудовом поле. Вероятно, вам предложат повышение или новую интересную задачу. Пользуйтесь своими знаниями и харизмой, чтобы очаровать начальство и добиться желаемых результатов.

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