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На Leopolis Jazz Fest выступит восходящая звезда из Франции

пятница, 18 января 2019, 10:34

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Победитель премии Letter One Rising Stars - Adrien Brandeis выступит на Leopolis Jazz Fest 2019.

Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Adrien Brandeis - французский джазовый пианист и композитор, родился в Аннеси в 1992 году. Закончив обучение в консерватории Ниццы и в консерватории Парижа в Robert Persi и Manuel Rocheman, в 2018 году он подготовил и выпустил свой первый альбом «Euforia».

Под влиянием Michel Camilo, Bill Evans и Chick Corea, молодой, универсальный пианист с многими наградами погрузился в джаз, латиноамериканскую и афро-карибского музыку. Он стремится сочетать традиционный джаз с современным влиянием. В альбоме «Euforia» Adrien проявляет в своей игре чрезвычайную лирику в сочетании с урбанистическим подходом к игре на пианино.

Как победитель джазовой премии Letter One RISING STARS, Adrien отправится в турне по 7 масштабных джазовых фестивалях в Европе: Love Supreme (Великобритания), Leopolis Jazz fest (Украина), Kongsberg Jazzfestival (Норвегия), Nice Jazzfestival (Франция), Umbria Jazz (Италия), Jazzopen Штутгарт (Германия) и Heineken Jazzaldia San Sebastian (E). Кроме того, он получит пиар и маркетинговую поддержку в течение года от Air Artist Agency.

Джазовая премия «Letter One RISING STARS» является значимым событием в международном джазовом календаре, благодаря которой уже второй год подряд молодые талантливые джазовые исполнители со всего мира имеют возможность выступить на сценах престижных джазовых фестивалей Европы.

Напомним, что Leopolis Jazz Fest- международный джазовый фестиваль, который ежегодно проходит в Украине в последние выходные июня. Первый фестиваль состоялся в 2011 году. Ежегодно фестиваль посещает более 100 000 гостей из Украины и зарубежных стран. В 2016 году фестиваль был признан важным британским изданием The Guardian одним из лучших джазовых фестивалей Европы. Трансляцию концертов фестиваля в Европе осуществляет всемирно телеканал Mezzo.

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Раздел: ОбществоКультура Тема:
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