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​Масленица в Украине: во сколько обойдется главное праздничное блюдо в 2019 году

вторник, 05 марта 2019, 12:59

Стоимость главного блюда Масленицы - блинов - за последний год в Украине выросла на 0,8 - 6,3% в зависимости от ингредиентов.

Об этом пишет "КП в Украине".

Согласно расчетам издания, эконом-вариант блинов, на которые нужны 2 стакана муки, 4 ст. л подсолнечного масла, 3 яйца и 450 г сметаны, обойдется в 29, 52 грн. В прошлом году эта сумма составляла 29,29 грн.

Вариант “для гурманов” (Молоко - 0,5 л, Яйца - 3 шт., мука - 2 стакана, масло сливочное - 100 г, икра красная - 140 г) обойдутся в 192,22 грн против 180, 85 грн. в прошлом году.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", ранее государственная служба статистики (Госстат) обнародовала отчет, содержащий в себе изменения цен на основные товары и услуги в Украине за год.

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