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Российский актер из базы "Миротворца" отличился выходкой на границе с Украиной: видео и реакция ГПСУ

среда, 08 мая 2019, 13:30
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Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд в Украину по причине визитов на оккупированные территории Донбасса и поддержки руководства боевиков ДНР, вбежал на территорию Украины через поле на границе с Молдовой.

Видео об этом сам актер выложил в Instagram.

"Мы в Молдавии. Рядом граница с Украиной. Въезд для меня запрещен, но я решил воспользоваться моментом!!! Рапсовое поле Украины!!!", - подписал видео Мерзликин.

При этом в Государственной пограничной службе Украины считают, что никаких доказательств пересечения границы актером, кроме его слов, нет.

Об этом уведомил для УНН помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Это может быть провокация, это может быть любое поле. То есть утверждать, что он находился именно на государственной границе сейчас нет никаких оснований", - сказал Слободян.

Представитель ГПСУ отметил, что любому лицу, которое пересекло границу Украину, несмотря на запрет, грозит уголовная ответственность.

"Если Мерзликин решится сделать это в реальности, и мы после этого его задержим то его несомненно ждет уголовная ответственность", - добавил Слободян.

Как сообщал "Апостроф", ранее СБУ отменила запрет на въезд в Украину шефу украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу. В письме СБУ указано, что запрет на въезд отменен "в связи с поступлением информации о прекращении существования обстоятельств, на основании которых лицу был запрещен въезд".

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