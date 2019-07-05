От Триполья до Киевской Руси: в Музее истории Киева открылась выставка древностей

В столичном Музее истории Киева открылась выставка артефактов древней истории "Украина – Миру".

Выставку совместно организовали Музейно-выставочный центр "Музей истории города Киева" и Музей исторического и культурного наследия "ПЛАТАР", представивший коллекцию реликвий.

"Эта выставка демонстрирует все величие нашего исторического наследия – от тех времен, когда начинала зарождаться украинская государственность, традиции и духовность. Мы должны помнить о вкладе наших предков в историю человечества, в создание европейской цивилизации. Этому нужно учить детей, прививать каждому из них гордость за то, что они родились на этой земле. Культура открывает возможность объединять людей с разными взглядами, с разной религией, но с одним желанием – делать Украину счастливой и успешной", – говорит меценат и сооснователь Музея "ПЛАТАР"Сергей Тарута.

Реликвии из коллекции Музея исторического культурного наследия ПЛАТАР открывают посетителям возможность окунуться в мир древней истории Украины - от времен Триполья - одной из древнейших земледельческих цивилизаций, которая сейчас насчитывает 7500 лет, через времена скифов к произведениям эпохи Киевской Руси - расцвета украинской государственности в Средневековье - Х-ХII вв.

Экспозиция будет открыта до 13 августа. Вход свободный.