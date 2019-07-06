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Где в Киеве развлечься на Ивана Купала: список праздничных событий

суббота, 06 июля 2019, 14:35
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Как и где весело отметить праздник Ивана Купала в ночь с 6 на 7 июля в Киеве.

"Апостроф" собрал запланированные мероприятия на эту ночь.

Kupala

Когда: с 5 (с 18:00) по 7 июля ( до 04:00)

Где: арт-завод "Платформа"

Вход: 200 грн.

На арт-заводе "Платформа" в честь праздника соорудят настоящий сказочный лес. Там среди тысячи красивых горящих свечей будет звучать стильная электронная музыка.

Ивана Купала 2019 Party

Когда: 6-7 июля, 22:00

Где: Sky Family Park

Вход: от 250 грн

Организаторы планируют современную вариацию народных гуляний. Будет возможность отдохнуть парам с детьми: мастер-классы для взрослых и малышей, концерт, розыгрыши, конкурсы и танцы у бассейна. Всю ночь будет работать огромный фудкорт.

Hedonism Sunset Live / Shadazz

Когда: 6 июля, 20:00 – 22:00

Где: Южный Берег Киева, Труханов остров

Вход свободный

Здесь грядет музыкальный рейв от амбициозных новичков – группы Shadazz. Они играют trip-hop, alternative rock, shoegaze. В 2017 году у них вышел дебютный альбом Angry & Sad и уже имеется три видеоклипа от режиссера Виктора Придувалова.

DJBuro в БУХТА food station

Когда: 6 июля, 18:00 – 02:00

Где: БУХТА foodstation, Речной вокзал

Вход: свободный

Одна из новых тусовочных точек Киева – БУХТА foodstation – тоже готова праздновать Ивана Купала. Гостей ждет праздничное меню, мастер-класс по плетению веночков и три диджей-сета: MashaEfy (18:00), Sivash (20:00), VladFisun (22:00).

Ивана Купала в Национальном музее народной архитектуры и быта "Пирогово"

Когда: 6 июля, 17:00 – 21:00

Где: Национальный музей народной архитектуры и быта "Пирогово"

Вход: 50 грн – для взрослых, 30 грн – льготный

На этом мероприятии можно будет увидеть обряды, услышать песни, поводить хороводы, попрыгать через костер. Посетителей ждет полное погружение в традиции.

International Young Designers Contest

Когда: 6–8 июля

Где: Мистецький арсенал

В Киеве во второй раз пройдет Международный конкурс молодых дизайнеров. Это одно из основных fashion-событий в восточной и центральной Европе.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, как правильно гадать и делать заговоры в день Ивана Купала.

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