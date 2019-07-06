Где в Киеве развлечься на Ивана Купала: список праздничных событий

Как и где весело отметить праздник Ивана Купала в ночь с 6 на 7 июля в Киеве.
"Апостроф" собрал запланированные мероприятия на эту ночь.
Kupala
Когда: с 5 (с 18:00) по 7 июля ( до 04:00)
Где: арт-завод "Платформа"
Вход: 200 грн.
На арт-заводе "Платформа" в честь праздника соорудят настоящий сказочный лес. Там среди тысячи красивых горящих свечей будет звучать стильная электронная музыка.
Ивана Купала 2019 Party
Когда: 6-7 июля, 22:00
Где: Sky Family Park
Вход: от 250 грн
Организаторы планируют современную вариацию народных гуляний. Будет возможность отдохнуть парам с детьми: мастер-классы для взрослых и малышей, концерт, розыгрыши, конкурсы и танцы у бассейна. Всю ночь будет работать огромный фудкорт.
Hedonism Sunset Live / Shadazz
Когда: 6 июля, 20:00 – 22:00
Где: Южный Берег Киева, Труханов остров
Вход свободный
Здесь грядет музыкальный рейв от амбициозных новичков – группы Shadazz. Они играют trip-hop, alternative rock, shoegaze. В 2017 году у них вышел дебютный альбом Angry & Sad и уже имеется три видеоклипа от режиссера Виктора Придувалова.
DJBuro в БУХТА food station
Когда: 6 июля, 18:00 – 02:00
Где: БУХТА foodstation, Речной вокзал
Вход: свободный
Одна из новых тусовочных точек Киева – БУХТА foodstation – тоже готова праздновать Ивана Купала. Гостей ждет праздничное меню, мастер-класс по плетению веночков и три диджей-сета: MashaEfy (18:00), Sivash (20:00), VladFisun (22:00).
Ивана Купала в Национальном музее народной архитектуры и быта "Пирогово"
Когда: 6 июля, 17:00 – 21:00
Где: Национальный музей народной архитектуры и быта "Пирогово"
Вход: 50 грн – для взрослых, 30 грн – льготный
На этом мероприятии можно будет увидеть обряды, услышать песни, поводить хороводы, попрыгать через костер. Посетителей ждет полное погружение в традиции.
International Young Designers Contest
Когда: 6–8 июля
Где: Мистецький арсенал
В Киеве во второй раз пройдет Международный конкурс молодых дизайнеров. Это одно из основных fashion-событий в восточной и центральной Европе.
Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, как правильно гадать и делать заговоры в день Ивана Купала.