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Миллионер объявил вакансию мечты: зарплата - 5 тысяч фунтов

вторник, 09 июля 2019, 02:27
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Анонимный миллионер разместил в сети объявление о поиске компаньона для посещения музыкальных фестивалей, оплата - пять тысяч фунтов стерлингов (161 тысяча гривен) за одно посещенное мероприятие.

О вакансии сообщается на сайте интернет-магазина предметов роскоши Hush Hush.

В описании объявления говорится, что работодатель всегда мечтал побывать на каком-нибудь фестивале, однако времени и компаньонов для их посещения не находил.

В обязанности попутчика, согласно вакансии, будет входить следующее: установка палатки, закупка необходимых вещей для кемпинга и организация "незабываемых ощущений".

Требования к кандидату такие: он должен быть совершеннолетним, иметь при себе паспорт и разбираться в музыке и современных фестивалях.

На сайте указано, что вакансия пока открыта, и для записи на собеседование необходимо ввести имя, электронный адрес, номер телефона и описать свой "опыт работы".

Как сообщал "Апостроф", в начале лета в сети был распространен скриншот страницы одного из сайтов о поиске работы с вакансией для девушек-студенток во Львовской области с очень странным описанием.

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