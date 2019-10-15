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Украинская поп-звезда рассказала о тяжелой утрате

вторник, 15 октября 2019, 23:24
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Известная украинская певица Ирина Билык, которая недавно резко высказалась о приме-балерине Екатерине Кухар, во вторник, 15 октября рассказала о невосполнимой утрате в своей семье.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Родиться и уйти в один день. Я буду скучать, папа", - написала Билык.

"Это так больно терять самых бесценных", "Мои самые искренние соболезнования", "Царство небесное", "Я помню вашего папу, замечательный был человек", "Ирочка, примите мои искренние соболезнования!", "Очень жаль когда родные уходят и когда ничего нельзя сделать ,мои соболезнования и пусть земля будет пухом", "сочувствую вам", "Держитесь", - прокомментировали известие в сети.

Отметим, что отец Ирины Билык был инженером на авиазаводе. Со своей супругой он обвенчался весной 2013 года.

"Мне сказали, если родители примут церковный брак, тогда и судьба их детей сложиться намного лучше. Они быстрее найдут свою половинку и создадут семью", - рассказывал тогда Билык.

По ее словам, она обратилась с предложением к маме с папой, которые прожили вместе 43 года. И те согласились.

"Папе купили костюм. Застолье устроили в ресторане ливанской кухни "Мон Шер". Мама рассказывала, что отца после обряда будто подменили. Он стал заботливый и внимательный", - делилась в то время с журналистами певица.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым.

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