Ученые обнаружили затерянный город в Кабмодже: детали открытия и карта

Археологи определили место расположения одной из первых столиц Кхмерской империи, которая существовала с 9-й по 15-й век нашей эры.

Об этом сообщает CNN.

Международная группа ученых использовала воздушное лазерное сканирование и наземные съемки для картографирования города Махендрапарвати. Большая часть того, что того, что известно об этом городе, происходит из написанных источников. Поэтому столицу называют "потерянным городом".

Сейчас ученые говорят, что точно определили местоположение Махендрапарвати. Город расположен на плато Пном Кулен, примерно в 48 километрах на север от города Сіємреал. Плато является удаленным, труднодоступным, покрытым растительностью и, возможно, заминированным режимом "красных кхмеров" в 1970-х.

"Мы подтверждаем гипотезу, исходя из накопленного массива доказательств, что Махендрапарвата - столица Кхмерской империи с восьмого по девятое столетие - расположена на массиве Пном Кулен", - говорится в отчете.

Исследователи использовали воздушное лазерное сканирование, которое имело "уникальную способность" видеть "растительность и предоставлять модели лесного грунта высокого разрешения", говорится в сообщении.

Напомним, что ученым пришлось составить карту местности с помощью двух отдельных операций - сначала в 2012 году, которая охватывала около 37 квадратных километров, и в 2015 году, охватывая весь горный хребет площадью 975 квадратных километров.

Результаты аэрофотосъёмки были использованы для создания карты города. На карте детально размещены такие объекты, как незавершенное водохранилище, несколько дамб, ограждающие стены храмов и даже дворец.

Как сообщал "Апостроф", в Египте вблизи города Луксор археологи нашли 20 древних деревянных саркофагов, в которых, вероятно, похоронены священники.