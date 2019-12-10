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Археологи нашли древние статуи, созданные в Бронзовом веке: опубликованы фото

вторник, 10 декабря 2019, 19:23
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Археологи нашли на Оркнейских островах (Шотландия) уникальные скульптуры, которым 4 тысячи лет.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на University of the Highlands and Islands Archeology Institute.

Исследователи из Института археологии из Университета высокогорья и островов нашли 9 камней со следами резьбы. Они напоминали древние скульптуры Бронзового века, которые раньше находили на этих островах.

На скульптурах хорошо видны следы резьбы, но сами они сохранились плохо. Состоят из двух сфер - туловища и головы и напоминают скульптурные изображения людей. Если исследования подтвердят, что находка ученых - это действительно Оркнейские статуи, то открытие приобретет еще больший научный вес. Ведь такого количества скульптур эпохи Бронзы в одном месте еще не находили.

Вместе с камнями-статуями археологи также обнаружили части ритуальной постройки. Но что это конкретно было за помещение и как оно выглядело, ученые пока не знают.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что 7 и 8 декабря в городке Борисполь под Киевом археологическая экспедиция Института археологии НАНУ обнаружила необычную находку - горн д.п. XIX века.

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