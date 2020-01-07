Лучшие поздравления с Рождеством Христовым: теплые и душевные смс

Рождество Христово - светлый и душевный праздник. В этот день близкие друг другу люди собираются за праздничным столом, рассказывают библейские истории о рождении Спасителя и обмениваются подарками. Но что делать, если родственники далеко от нас? В таком случае можно отправить им смс и поздравить от чистого сердца.

"Апостроф" собрал для вас смс-поздравления на любой вкус: теплые и душевные строки, а также позитивные стишки.

Искренней радости

В день Рождества,

Уюта, здоровья,

Счастья, тепла!

***

На пороге Рождество,

А на сердце торжество.

Веры вам, любви и счастья,

Бог хранит пусть от ненастья!

***

С Рождеством Христовым!

Будьте все здоровы,

Свет рождественской звезды

Пусть хранит вас от беды.

***

Я от души желаю вам

Уплыть к далеким берегам,

Где все сверкает и цветет,

Где солнце светит круглый год,

Где можно петь и пировать,

Под пальмой Рождество встречать!

***

Рождество уже настало,

Это очень хорошо!

Пожелать хочу немало –

Чтоб успех к тебе пришел,

Много девушек красивых

Пусть покоя не дают,

Делают тебя счастливым,

Жизни краски придают!

***

Загорелась уж на небе

Яркой искоркой звезда.

В Рождество тебе желаю

Счастья, мира и добра.

***

Рождество - праздник души! Будьте же счастливы вы и все близкие вам люди, храните в душе тепло искренних чувств, наслаждайтесь подарками судьбы. Верьте, что все желания осуществятся!

***

Пускай раскроется душа навстречу светлому празднику Рождества, пускай Господь услышит все твои искренние молитвы, и яркая вспышка радости пусть осветит верный путь к заветной мечте.

***

С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод!

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Пускай зажжется счастье, как рождественская свеча, чтобы его пламя проникло во все уголки твоей судьбы, прогнав негатив и сомнения, чтобы жизнь тебя радовала беззаботностью и чередою успехов.

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Многие в Рождество желают друг другу любви, благополучия, успехов. А я хочу пожелать только здоровья и веры в Бога. Ведь это и есть - любовь, благополучие и успех.