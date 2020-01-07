Лучшие поздравления с Рождеством Христовым: теплые и душевные смс

Рождество Христово - светлый и душевный праздник. В этот день близкие друг другу люди собираются за праздничным столом, рассказывают библейские истории о рождении Спасителя и обмениваются подарками. Но что делать, если родственники далеко от нас? В таком случае можно отправить им смс и поздравить от чистого сердца.
"Апостроф" собрал для вас смс-поздравления на любой вкус: теплые и душевные строки, а также позитивные стишки.
Искренней радости
В день Рождества,
Уюта, здоровья,
Счастья, тепла!
***
На пороге Рождество,
А на сердце торжество.
Веры вам, любви и счастья,
Бог хранит пусть от ненастья!
***
С Рождеством Христовым!
Будьте все здоровы,
Свет рождественской звезды
Пусть хранит вас от беды.
***
Я от души желаю вам
Уплыть к далеким берегам,
Где все сверкает и цветет,
Где солнце светит круглый год,
Где можно петь и пировать,
Под пальмой Рождество встречать!
***
Рождество уже настало,
Это очень хорошо!
Пожелать хочу немало –
Чтоб успех к тебе пришел,
Много девушек красивых
Пусть покоя не дают,
Делают тебя счастливым,
Жизни краски придают!
***
Загорелась уж на небе
Яркой искоркой звезда.
В Рождество тебе желаю
Счастья, мира и добра.
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Рождество - праздник души! Будьте же счастливы вы и все близкие вам люди, храните в душе тепло искренних чувств, наслаждайтесь подарками судьбы. Верьте, что все желания осуществятся!
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Пускай раскроется душа навстречу светлому празднику Рождества, пускай Господь услышит все твои искренние молитвы, и яркая вспышка радости пусть осветит верный путь к заветной мечте.
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С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод!
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Пускай зажжется счастье, как рождественская свеча, чтобы его пламя проникло во все уголки твоей судьбы, прогнав негатив и сомнения, чтобы жизнь тебя радовала беззаботностью и чередою успехов.
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Многие в Рождество желают друг другу любви, благополучия, успехов. А я хочу пожелать только здоровья и веры в Бога. Ведь это и есть - любовь, благополучие и успех.