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Лучшие щедривки для взрослых: стихи, тексты песен, видео

понедельник, 13 января 2020, 10:18
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Фото: pixabay.com

В канун Старого Нового года, 13 января, православные христиане отмечают Щедрый вечер или праздник Маланки. В этот день принято петь щедривки, тексты которых прославляют хозяина, желают мира и достатка в доме. Эти обрядовые песни нужно распевать вечером, уже после захода солнца.

По обычаю щедровальники наряжаются в костюмы и ходят по домам. А хозяева благодарят их за добрые пожелания сладостями или мелкими деньгами. "Апостроф" собрал несколько вариантов щедривок, которые точно пригодятся всем взрослым, которые соблюдают эту веселую традицию.

Лучшие щедривки в стихах

Щедровочка щедровала,
Под оконцем ночевала,
Чи баран, чи овца,
Подавайте блинца,
Не кусайте, не ломайте,
А по целому давайте.
Щедрый вечер, ой добрый вечер.
Не дашь мне ватрушки –
Получишь по макушке!
Не дашь пирога –
Уведу корову за рога.

***

Добрый вечер, щедрый вечер,
Добрым людям на здоровье.
Прилетел сокол,
Сел на оконце,

Кроил суконце.
А остаточки хозяевам на шапочки,
А обрезочки да на поясочки,
Здравствуйте, с праздником!

***

На новое вам лето,
На красное вам лето!
Куда конь хвостом —
Туда жито кустом.
Куда коза рогом —
Туда сено стогом.
Сколько осиночек,
Столько вам свиночек;
Сколько елок,
Столько и коровок;
Сколько свечек,
Столько и овечек.
Счастья вам, хозяин с хозяюшкой,
Большого здоровья,
С Новым годом.

***

Ты, хозяин, не томи,
Поскорее подари!
А как нынешний мороз
Не велит долго стоять,
Велит скоро подавать:
Либо из печи пироги,
Либо денег пятачок,
Либо щей горшок!
Подай тебе Бог
Полный двор животов!
И в конюшню коней,
В хлевушку телят,
В избушку ребят
И в подпечку котят!
Со всем родом!

Текст песни "Щедрик"

Щедрик, щедрик, щедривочка
Прилетела ласточка

Стала себе щебетать
Хозяина вызвать:
- Выйди, выйди, хозяин
Посмотри на кошару
Там овечки покатились
А овечки родились

У тебя товар весь хороший
Будешь иметь мерку денег
Хоть не деньги, то половая
У тебя женщина чернобровая

Щедрик, щедрик, щедривочка
Прилетела ласточка

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