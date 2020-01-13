Лучшие щедривки для взрослых: стихи, тексты песен, видео

В канун Старого Нового года, 13 января, православные христиане отмечают Щедрый вечер или праздник Маланки. В этот день принято петь щедривки, тексты которых прославляют хозяина, желают мира и достатка в доме. Эти обрядовые песни нужно распевать вечером, уже после захода солнца.

По обычаю щедровальники наряжаются в костюмы и ходят по домам. А хозяева благодарят их за добрые пожелания сладостями или мелкими деньгами. "Апостроф" собрал несколько вариантов щедривок, которые точно пригодятся всем взрослым, которые соблюдают эту веселую традицию.

Лучшие щедривки в стихах

Щедровочка щедровала,

Под оконцем ночевала,

Чи баран, чи овца,

Подавайте блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте.

Щедрый вечер, ой добрый вечер.

Не дашь мне ватрушки –

Получишь по макушке!

Не дашь пирога –

Уведу корову за рога.

***

Добрый вечер, щедрый вечер,

Добрым людям на здоровье.

Прилетел сокол,

Сел на оконце,

Кроил суконце.

А остаточки хозяевам на шапочки,

А обрезочки да на поясочки,

Здравствуйте, с праздником!

***

На новое вам лето,

На красное вам лето!

Куда конь хвостом —

Туда жито кустом.

Куда коза рогом —

Туда сено стогом.

Сколько осиночек,

Столько вам свиночек;

Сколько елок,

Столько и коровок;

Сколько свечек,

Столько и овечек.

Счастья вам, хозяин с хозяюшкой,

Большого здоровья,

С Новым годом.

***

Ты, хозяин, не томи,

Поскорее подари!

А как нынешний мороз

Не велит долго стоять,

Велит скоро подавать:

Либо из печи пироги,

Либо денег пятачок,

Либо щей горшок!

Подай тебе Бог

Полный двор животов!

И в конюшню коней,

В хлевушку телят,

В избушку ребят

И в подпечку котят!

Со всем родом!

Текст песни "Щедрик"

Щедрик, щедрик, щедривочка

Прилетела ласточка

Стала себе щебетать

Хозяина вызвать:

- Выйди, выйди, хозяин

Посмотри на кошару

Там овечки покатились

А овечки родились

У тебя товар весь хороший

Будешь иметь мерку денег

Хоть не деньги, то половая

У тебя женщина чернобровая

Щедрик, щедрик, щедривочка

Прилетела ласточка