Щедрый вечер 2020: душевные поздравления с праздником Маланки

В канун Старого Нового года, 13 января, отмечается Щедрый вечер. По церковному календарю - это также день памяти преподобной Мелании (Меланки, Маланки, Миланки).

В этот праздник принято богато и щедро накрывать стол и встречать гостей. И чем больше будет блюд на столе в Щедрый вечер - тем лучше будет год. Если близкие не могут разделить с вами праздничный вечер - можно отправить им красивое поздравление. "Апостроф" собрал теплые и душевные строки, которые можно написать в смс или отправить с открыткой.

Поздравления со Щедрым вечером 2020



В Щедрый вечер на Меланку

Пусть к тебе приходят гости!

Чтобы были поздравленья

Красивые в каждом тосте!

Чтобы в дом стучались дети,

Чтобы колядовали,

Чтоб тебе они достатка

И радости желали!

Настроенья и здоровья -

Это я тебе желаю,

И сей стих в подарок

Сейчас посылаю!

Щедрый вечер наступил

И к порогу прикатил!

Ему двери открывай,

Ему водки наливай!

Целый вечер с ним кутить

Я тебе желаю.

На столе твоем закуски

Пусть не убывает!

Чтобы целый год была

В холодильнике еда,

И чтоб дом твой обходила

Всякая беда!

Пускай на Щедрый вечер

С теплом придет уют,

Пусть радостные встречи

В дом счастье принесут!

Пусть смехом и везением,

Судьба украсит дни,

Любовью, вдохновением,

Исполнив все мечты!

Желаем много-много счастья,

Любви безудержной, беспечной.

Пусть поздравления к вам примчатся

В прекрасный праздник Щедрый вечер.



Живите в мире без обманов

Дарите близким радость, ласку.

Желаем вам мы понимания

И жизни долгой и прекрасной.

День сегодня необычный,

Нынче праздник – Щедрый Вечер.

Всюду смех, тепло, улыбки,

Льются песни бесконечно.



Пусть подарит этот праздник

Вам любовь и процветание.

Окна ваши разукрасит

Все морозными цветами.