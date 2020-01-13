Щедрый вечер 2020: душевные поздравления с праздником Маланки

В канун Старого Нового года, 13 января, отмечается Щедрый вечер. По церковному календарю - это также день памяти преподобной Мелании (Меланки, Маланки, Миланки).
В этот праздник принято богато и щедро накрывать стол и встречать гостей. И чем больше будет блюд на столе в Щедрый вечер - тем лучше будет год. Если близкие не могут разделить с вами праздничный вечер - можно отправить им красивое поздравление. "Апостроф" собрал теплые и душевные строки, которые можно написать в смс или отправить с открыткой.
Поздравления со Щедрым вечером 2020
В Щедрый вечер на Меланку
Пусть к тебе приходят гости!
Чтобы были поздравленья
Красивые в каждом тосте!
Чтобы в дом стучались дети,
Чтобы колядовали,
Чтоб тебе они достатка
И радости желали!
Настроенья и здоровья -
Это я тебе желаю,
И сей стих в подарок
Сейчас посылаю!
Щедрый вечер наступил
И к порогу прикатил!
Ему двери открывай,
Ему водки наливай!
Целый вечер с ним кутить
Я тебе желаю.
На столе твоем закуски
Пусть не убывает!
Чтобы целый год была
В холодильнике еда,
И чтоб дом твой обходила
Всякая беда!
Пускай на Щедрый вечер
С теплом придет уют,
Пусть радостные встречи
В дом счастье принесут!
Пусть смехом и везением,
Судьба украсит дни,
Любовью, вдохновением,
Исполнив все мечты!
Желаем много-много счастья,
Любви безудержной, беспечной.
Пусть поздравления к вам примчатся
В прекрасный праздник Щедрый вечер.
Живите в мире без обманов
Дарите близким радость, ласку.
Желаем вам мы понимания
И жизни долгой и прекрасной.
День сегодня необычный,
Нынче праздник – Щедрый Вечер.
Всюду смех, тепло, улыбки,
Льются песни бесконечно.
Пусть подарит этот праздник
Вам любовь и процветание.
Окна ваши разукрасит
Все морозными цветами.