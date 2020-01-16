Умер сын автора "Властелина колец": фото и биография

На юго-востоке Франции 16 января в возрасте 95 лет умер Кристофер Толкин, сын автора "Властелина колец" Джона Рональда Руэла Толкина.

Об этом сообщила организация The Tolkien Society, которая занимается популяризацией творчества знаменитого писателя.

Кристофер родился в Лидсе в 1924 году и был третьим и самым младшим сыном писателя.

Эдит Толкин с Кристофером и дочерью Присциллой

Он вырос на рассказах своего отца о хоббите Бильбо Бэггинсе, о котором впоследствии была написана книга. Кристофер редактировал большую часть книг отца, в том числе "Сильмариллион", "Незаконченные сказания", "Дети Хурина", и "История Средиземья". Кроме того, он нарисовал карты для "Властелина колец". Также Кристофер известен как переводчик ряда скандинавских саг, в том числе "Саги о Хервёр и Хейдреке".

Кристофер окончил школу в Оксфорде, а затем католическую Oratory. Во время Второй мировой войны был военным пилотом.

После войны изучал лингвистику и английскую литературу в Тринити-колледже Оксфорда. Преподавал английский язык в Оксфордском университете с 1964 по 1975 годы.

Толкин-младший критиковал экранизации книг "Властелин колец" и "Хоббит". Он многократно судился из-за авторских прав, в том числе пытаясь запретить съемки трилогии Питера Джексона.

Его первый брак был с Фэйт Фолконбридж, скульптором, которая сделала бюст Толкина, подаренный писателю при выходе на пенсию. У них был один ребенок Саймон (родился в 1959 году). Позже Кристофер развелся и женился на канадке Бали Кнафейс. У них было двое детей: Адам (1969 года рождения) и Рэйчел (1971 года рождения).Последние годы жизни Кистофер провел с женой во Франции.