RU  UA  EN

воскресенье, 19 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

18 января

20:08
Наименьшая - у Дубилета: появились данные о размере зарплат министров и премьера
19:00
Что такое гель-лак и что стоит знать перед походом на маникюр - 5 полезных фактов
18:02
Не узнать: украинский телеведущий покрасил волосы в белый цвет, проиграв спор невесте
16:58
Первый отдых втроем: Джамала показала умилительные кадры с мужем и сыном в Египте
16:14
Министр юстиции Украины стал героем забавной фотожабы после странного поста
16:02
Виктор Павлик и его молодая невеста задумываются о пополнении в семье - пара уже выбрала имена
15:30
"Слуга народа" развлекался в Раде со своим фото: опубликовано видео
14:24
Когда в Украине откроют рынок земли: появилось важное уточнение по срокам
13:48
Между Польшей и Россией вспыхнул скандал из-за "освободителя" Сталина
13:37
Пышная красота: солистка группы KAZKA похвасталась фигурой в мокром купальнике
12:42
Названа впечатляющая зарплата главного прокурора Украины
12:22
Украинская певица рассекретила свой вес и поделилась секретами стройности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Лучшие поздравления с Крещением 2020: в стихах и прозе

воскресенье, 19 января 2020, 00:12
переглянути новину українською
Фото: pixabay.com

19 января украинцы празднуют великий церковный праздник - Крещение Господне, или Богоявление. Традиционно в этот день верующие освящают воду, купаются, а также поздравляют друг друга, желая здоровья, душевного спокойствия и достатка.

"Апостроф" собрал самые красивые и душевные стихи, а также поздравления своими словами на 19 января – Крещение Господне, которые можно отправить родным, друзьям и коллегам.

Поздравления с Крещением в стихах

Пусть крещенские морозы
Вместе со святой водой
Отведут от вас угрозы.
И болезни стороной.

Обходить вас точно будут,
В этом и сомнений нет,
Пусть воды крещенской чудо
Бережет вас от всех бед!

***

Пускай в Господнее Крещение
Будут сердца ваши чисты!
Пошлет всем Бог благословение,
Исполнит добрые мечты!

Пускай душа поет от счастья,
А сердце верит в чудеса.
Пусть все проблемы и ненастья
От вас отводят небеса!

***

С Крещением Господним! В праздник этот
Озарено Божественным все светом,
Мороз трескучий пусть не испугает,
Он тело, душу, сердце очищает!

***

Спешу я искренне поздравить вас сегодня
С чудесным, светлым праздником души,
Январский день - Крещение Господне
Пусть к вам с добром и верою спешит,
Пусть оградит вас от печали и от бед,
Дарует счастье и любовь на много лет.

Поздравления с Крещением в прозе

Сегодня - не просто праздник, сегодня особенный день, ведь две тысячи лет назад состоялось Крещение Иисуса Христа. Я хочу поздравить тебя с этим праздником и пожелать тебе верить в бога искренне и от всей души, радоваться жизни, быть счастливым и ценить то, что имеешь! Пусть все будет хорошо!

***

Пусть этот праздник смоет все печали и принесет в жизнь все самое лучше. Пусть подарит крепкое здоровье, нескончаемое счастье и желанный успех, а главное, станет поводом для радостных событий в наступившем году.

***

Поздравляю с Крещением Господним и искренне желаю, чтобы капли святой воды придали бодрость, силу и здоровье телу, чтобы в этот день перед глазами открылся новый светлый и добрый путь, чтобы не было минут печали в жизни, а лишь любовь и надежда согревали сердце.

***

Поздравляю с Крещением Господним! Пускай так же в жизни по капле вливается счастье, как всю воду на планете превращает в святую всего пара капель искренней веры! Пускай счастье так же разливается по душе, как благодать Господня по банкам, украшенным ароматом свежести и надежды жизни!

***

В великий день Крещения Господня желаю вам очиститься святой водой и оставаться чистыми душой, здоровыми духом и сильными верой. Будьте счастливы и любимы.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Крещение Господне 2020: традиции и главные запреты на праздник

Щедрый вечер 2020: традиции празднования Маланки и что нельзя делать в этот день

Лучшие поздравления с Рождеством: открытки, стихи, проза и видео

Как отмечать Святой вечер: традиции, обычаи и запреты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: