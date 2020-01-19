Лучшие поздравления с Крещением 2020: в стихах и прозе

19 января украинцы празднуют великий церковный праздник - Крещение Господне, или Богоявление. Традиционно в этот день верующие освящают воду, купаются, а также поздравляют друг друга, желая здоровья, душевного спокойствия и достатка.

"Апостроф" собрал самые красивые и душевные стихи, а также поздравления своими словами на 19 января – Крещение Господне, которые можно отправить родным, друзьям и коллегам.

Поздравления с Крещением в стихах

Пусть крещенские морозы

Вместе со святой водой

Отведут от вас угрозы.

И болезни стороной.

Обходить вас точно будут,

В этом и сомнений нет,

Пусть воды крещенской чудо

Бережет вас от всех бед!

***

Пускай в Господнее Крещение

Будут сердца ваши чисты!

Пошлет всем Бог благословение,

Исполнит добрые мечты!

Пускай душа поет от счастья,

А сердце верит в чудеса.

Пусть все проблемы и ненастья

От вас отводят небеса!

***

С Крещением Господним! В праздник этот

Озарено Божественным все светом,

Мороз трескучий пусть не испугает,

Он тело, душу, сердце очищает!

***

Спешу я искренне поздравить вас сегодня

С чудесным, светлым праздником души,

Январский день - Крещение Господне

Пусть к вам с добром и верою спешит,

Пусть оградит вас от печали и от бед,

Дарует счастье и любовь на много лет.

Поздравления с Крещением в прозе



Сегодня - не просто праздник, сегодня особенный день, ведь две тысячи лет назад состоялось Крещение Иисуса Христа. Я хочу поздравить тебя с этим праздником и пожелать тебе верить в бога искренне и от всей души, радоваться жизни, быть счастливым и ценить то, что имеешь! Пусть все будет хорошо!

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Пусть этот праздник смоет все печали и принесет в жизнь все самое лучше. Пусть подарит крепкое здоровье, нескончаемое счастье и желанный успех, а главное, станет поводом для радостных событий в наступившем году.

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Поздравляю с Крещением Господним и искренне желаю, чтобы капли святой воды придали бодрость, силу и здоровье телу, чтобы в этот день перед глазами открылся новый светлый и добрый путь, чтобы не было минут печали в жизни, а лишь любовь и надежда согревали сердце.

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Поздравляю с Крещением Господним! Пускай так же в жизни по капле вливается счастье, как всю воду на планете превращает в святую всего пара капель искренней веры! Пускай счастье так же разливается по душе, как благодать Господня по банкам, украшенным ароматом свежести и надежды жизни!

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В великий день Крещения Господня желаю вам очиститься святой водой и оставаться чистыми душой, здоровыми духом и сильными верой. Будьте счастливы и любимы.