Лучшие поздравления с Крещением 2020: в стихах и прозе

19 января украинцы празднуют великий церковный праздник - Крещение Господне, или Богоявление. Традиционно в этот день верующие освящают воду, купаются, а также поздравляют друг друга, желая здоровья, душевного спокойствия и достатка.
"Апостроф" собрал самые красивые и душевные стихи, а также поздравления своими словами на 19 января – Крещение Господне, которые можно отправить родным, друзьям и коллегам.
Поздравления с Крещением в стихах
Пусть крещенские морозы
Вместе со святой водой
Отведут от вас угрозы.
И болезни стороной.
Обходить вас точно будут,
В этом и сомнений нет,
Пусть воды крещенской чудо
Бережет вас от всех бед!
***
Пускай в Господнее Крещение
Будут сердца ваши чисты!
Пошлет всем Бог благословение,
Исполнит добрые мечты!
Пускай душа поет от счастья,
А сердце верит в чудеса.
Пусть все проблемы и ненастья
От вас отводят небеса!
***
С Крещением Господним! В праздник этот
Озарено Божественным все светом,
Мороз трескучий пусть не испугает,
Он тело, душу, сердце очищает!
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Спешу я искренне поздравить вас сегодня
С чудесным, светлым праздником души,
Январский день - Крещение Господне
Пусть к вам с добром и верою спешит,
Пусть оградит вас от печали и от бед,
Дарует счастье и любовь на много лет.
Поздравления с Крещением в прозе
Сегодня - не просто праздник, сегодня особенный день, ведь две тысячи лет назад состоялось Крещение Иисуса Христа. Я хочу поздравить тебя с этим праздником и пожелать тебе верить в бога искренне и от всей души, радоваться жизни, быть счастливым и ценить то, что имеешь! Пусть все будет хорошо!
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Пусть этот праздник смоет все печали и принесет в жизнь все самое лучше. Пусть подарит крепкое здоровье, нескончаемое счастье и желанный успех, а главное, станет поводом для радостных событий в наступившем году.
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Поздравляю с Крещением Господним и искренне желаю, чтобы капли святой воды придали бодрость, силу и здоровье телу, чтобы в этот день перед глазами открылся новый светлый и добрый путь, чтобы не было минут печали в жизни, а лишь любовь и надежда согревали сердце.
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Поздравляю с Крещением Господним! Пускай так же в жизни по капле вливается счастье, как всю воду на планете превращает в святую всего пара капель искренней веры! Пускай счастье так же разливается по душе, как благодать Господня по банкам, украшенным ароматом свежести и надежды жизни!
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В великий день Крещения Господня желаю вам очиститься святой водой и оставаться чистыми душой, здоровыми духом и сильными верой. Будьте счастливы и любимы.