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Ученые разгадали тайну портрета знаменитого ван Гога

среда, 22 января 2020, 02:05
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В Музее Винсента ван Гога в Амстердаме официально подтвердили, что знаменитый портрет нидерландского художника принадлежит его же руке, то есть является автопортретом.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на публикацию artnet News.

Так, в результате "технических и стилистических исследований" картины 1889 года, которая принадлежит Норвежскому национальному музею в Осло, было выявлено, что ван Гог нарисовал ее, когда находился в психиатрической клинике в городе Сен-Реми (Франция).

"Это - единственная работа, о которой известно, что он нарисовал ее во время психического заболевания", - рассказали эксперты.

Следует отметить, что первые сомнения в подлинности автопортрета ван Гога возникли в 1970-х, эксперты заявили, что художник ранее не использовал коричневые и зеленые пигменты и такую "мрачную" палитру в своих работах. Сотрудники норвежского музея обратились к экспертам из Нидерландов, чтобы подтвердить авторство. На экспертизу ушло около 6 лет, и как результат ученые огласили вывод, что картина "безошибочно принадлежит руке ван Гога".

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые разгадали загадку странной сферы на картине "Спаситель мира" кисти Леонардо да Винчи.

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