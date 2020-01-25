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Красивые поздравления с Днем Татьяны 2020 в картинках и видео

суббота, 25 января 2020, 11:01
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Фото: pixabay.com

25 января отмечается Татьянин день, который также считается студенческим днем. В 2020 году этот праздник приходится на выходной день - субботу. Если у вас есть знакомые Татьяны, то не забудьте поздравить их с Днем ангела.

Лучше всего это сделать с помощью красивых музыкальных открыток или ярких картинок с пожеланиями. Такое поздравление точно не оставит равнодушными всех Татьян-коллег, Танюш-родственников и Танечек-подружек. "Апостроф" собрал самые лучшие поздравления с Днем Татьяны 2020 в картинках и видео.

Открытки с Днем Татьяны

С Днем Татьяны всех Татьян!
С праздником, девчата!
Пусть удачной будет жизнь,
Сказочной, богатой!

Женихов хороших вам,
И мужей отличных!
Замечательных детишех,
Милых, симпатичных!

Танюша! Поздравляю с Днем ангела!
Счастья, радости, везенья,
Доброты и красоты.
Пусть сбываются мечты!


Татьяна, поздравляю!
Желаю дерзких планов.
Необычной красоты и воплощения мечты!

У нас сегодня праздник!
В морозный день зимы,
Татьяны День прекрасной,
Вас поздравляем мы.
Здоровья Вам желаем,
И легкости во всем,
И, горести не зная,
Идти своим путем.


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