RU  UA  EN

понедельник, 24 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

24 февраля

08:22
Готовим блины на Масленицу с оригинальной начинкой: 3 простых рецепта к празднику Lime
07:18
Как прошел 6 выпуск Голосу країни-10 и кому удалось развернуть все четыре кресла судей Lime

23 февраля

22:50
Тина Кароль и Настя Каменских в эфире "Голоса країни" назвали свой максимальный вес Lime
19:18
Рука в гипсе и алкоголик в подворотне: 5 малоизвестных ролей Леонида Гайдая в его же фильмах Lime
17:42
Россия никогда не примет этот сценарий: назван проблемный момент с совместными патрулями на Донбассе
11:42
Это не "хорватский сценарий": эксперт указал на важный нюанс с совместными патрулями на Донбассе
11:28
Готовим дома мясную Шурпу: рецепт и секреты восточной кухни Lime
08:24
На Евровидение-2020 от Украины едет группа Go-A: что нужно знать об этих ребятах и их песне Lime
00:03
Скандал в финале Нацотбора на Евровидение: группа TVORCHI обвинила техперсонал в подставе Lime

22 февраля

22:25
В Украине выбрали представителя на Евровидении-2020 - смотрим выступление победителя Нацотбора Lime
20:53
56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом: что известно Lime
19:10
10 любопытных деталей из советского кино, которые заметит не каждый Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Поздравления с Масленицей 2020 в прикольных смс и видео

понедельник, 24 февраля 2020, 07:24
переглянути новину українською
Фото:

Масленица в 2020 году начинается 24 февраля и традиционно будет продолжаться целую неделю. Этот праздник сопровождается веселыми гуляниями, пением песен, разжиганием костров, а также вкусными угощениями в виде блинов.

Начиная с понедельника можно поздравлять друг друга с Масленицей. Сделать это можно оригинально, написав забавное смс или отправить прикольное видео. "Апостроф" собрал короткие поздравления с Масленицей 2020 и сделал подборку музыкальных открыток.

Масленицу все встречайте!
Стол щедрее накрывайте!
Пусть блинов румяных дух
Согревает всех вокруг!

***

С Масленицей поздравляю!
Мгновений радостных желаю,
Чтоб праздновать в кругу друзей,
И с каждым днем жить веселей!

***

Снова Масленица в дом
Постучалась: "Как живем?".
Вы ее скорей встречайте,
Да блинами угощайте -
И тогда вам в этот год,
Несомненно, повезет!

***

С масленицей, дорогой!
Веселись, гуляй,
Только обо мне одной
Ты не забывай!

***

Сколько бы мы ни ели
На Масленичной неделе,
Нам пойдет все впрок –
Дайте только срок!
Ешьте сытно, про запас!
С сытной Масленицей вас!

***

С масленицей поздравляю,
От души добра желаю,
Никогда не унывайте,
Всех блинами угощайте!

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Масленица 2020: когда начинается и традиции празднования по дням недели

Как незабываемо отметить День святого Валентина: 5 идей для празднования

Татьянин день 2020: история, традиции, приметы и что нельзя делать 25 января

Крещение Господне 2020: традиции и главные запреты на праздник

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: