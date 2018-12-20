​В Киеве произошло взрывоопасное ДТП: на дороге пробка

20 декабря на площади Тараса Шевченко в Киеве произошла авария с участием сразу четырех автомобилей, которая парализовала движение транспорта.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Вниманию участников дорожного движения! Из-за ДТП с 4 автомобилей на площади Тараса Шевченко движение транспорта перекрыто. Выбирайте другие маршруты для объезда", - говорится в сообщении.

На фото видно, что одним из участников ДТП является грузовик, перевозящий газ.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 20 декабря, в Киеве недалеко от станции метро "Житомирская" произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Ранее сообщалось, 18 декабря в Киеве произошло масштабное ДТП на Харьковской площади при участии четырех автомобилей. А вечером 17 декабря на проспекте Соборности в Киеве также произошло ДТП с участием Volkswagen Polo и Skoda Fabia.