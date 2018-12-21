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В сети показали новый ремонт в Лукьяновском СИЗО Киева: фото и видео

пятница, 21 декабря 2018, 19:35

У п'ятницю, 21 грудня, в Києві урочисто відкрили після ремонту корпус Лук'янівського слідчого ізолятора.

Про це повідомляє видання "Інформатор".

На ремонт будівлі закрили ще в 2014 році, проте почали його робити тільки в лютому 2018 року. Як зазначив присутній на відкритті заступник міністра юстиції Денис Чернишов, ті роботи, які не повинні були зайняти більше пари місяців зайняли стільки часу через проблеми з виділенням грошей. Всього на ремонт цього корпусу, а також інших приміщень слідчого ізолятора з бюджету витратили трохи більше 3 мільйонів гривень. Окремо Чернишов відзначив, що всі гроші були зароблені підприємствами Державної кримінально-виконавчої служби України.

Оновлене будинок зможе вміщати 110 ув'язнених, для них підготували 25 камер. Для цього була врахована норма площі - 4 квадратних метра на людину. Також в рамках ремонту в корпусі, в якому чверть століття містилися жінки, з'явилося повноцінне природне освітлення камер, були оновлені інженерні мережі, утеплений фасад і відновлено функціонування лазні. Також там додатково встановили 7 камер відеоспостереження.

"Ремонтні роботи в цьому корпусі проводили силами ув'язнених. Також меблі і інвентар в камерах також були проведені підприємствами пенітенціарної системи. Окремі камери вже обладнані новими сучасними телевізорами і кондиціонерами. Як зазначив Денис Чернишов, цей корпус стане тим орієнтиром, до якого будуть прагнути при ремонті інших корпусів СІЗО ", - йдеться в повідомленні.

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