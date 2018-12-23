В Киеве авто из-за гололеда насквозь проткнуло ограждением: жуткие фото

В Киеве автомобиль попал в аварию из-за гололеда на дороге.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел вечером, 22 декабря, на Печерском спуске в столице. Автомобиль марки Volkswagen попал в аварию из-за погодных условий. Вследствие гололеда на дороге авто вынесло на обочину на ограждение.

"Штырь пробил стекло и вошел в салон. Чудом без пострадавших...", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 22 декабря в Киеве произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, полного людьми. Также в этот день около станции метро "Голосеевская" в аварию попали грузовик и три легковые машины. А на автомобильной дороге "Киев-Харьков-Довжанский" произошла масштабная авария с участием трех автомобилей, в том числе двух фур.