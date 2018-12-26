Киев застрял в огромных пробках: на каких улицах хуже всего, карта

В среду, 26 декабря, Киев парализовали пробки, которые можно наблюдать как в центре, так и на Большой Окружной.

Об этом сообщает Информатор.

Город вынужденно остановился из-за большого потока автомобилей и участившихся ДТП.

Судя по карте Google, транспорт в центре Киева двигается с задержкой от 20 до 40 минут. По всему периметру на карте стоят отметки о ДТП, что ухудшает трафик города.

Отметим, что множество пробок и аварий произошли из-за ухудшения погодных условий. В частности, в снежных сугробах под Киевом застряли несколько машин, среди которых школьный автобус и карета скорой помощи.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошла массовая авария из-за которой центр города сковали пробки.