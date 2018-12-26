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В Киеве открыли правовой клуб "Pravokator": что это значит

среда, 26 декабря 2018, 21:23

В Киеве на днях состоялось открытие пятого межрегионального правового клуба "Pravokator".

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Такие площадки как "Pravokator" превращают Украину в модель, которая может быть примером для подражания. Мы будем продолжать помогать этой системе, пока она не достигнет общепризнанного успеха", - заявил во время открытия исполнительный директор Международного фонда "Возрождение" Александр Сушко.

В открытии клуба также приняли участие Министр юстиции Украины Павел Петренко, посол США в Украине Мари Йованович, временный поверенный в делах посольства Канады в Украине Руслан Кац, директор Координационного центра по предоставлению правовой помощи Алексей Бонюк и другие гости.

В свою очередь Петренко отметил, что открытие межрегиональных правовых клубов стало следующим этапом в развитии системы бесплатной правовой помощи.

"Первый такой клуб мы запустили в работу 30 апреля в Днепре. Затем аналогичные заведения открыли двери во Львове, Одессе и Харькове. И сегодня мы завершаем формирование системы правовых клубов и торжественно открываем "Pravokator" в Киеве", - отметил Петренко.

По словам посла США в Украине Мари Йованович, для нее честь быть частью проекта создания правовых клубов, которые стали местом для обучения работников системы бесплатной правовой помощи. Они стали ресурсом как для обучения, так и базой данных для людей, которые имеют вопросы и могут здесь найти ответы на эти вопросы.

"Pravokator" - это заведение нового формата, который обеспечит дальнейшее развитие системы предоставления правовой помощи гражданам и создаст предпосылки для перехода на качественно новый уровень предоставления правовых услуг - обеспечение правовой осведомленности и усиления институциональной способности общин.

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