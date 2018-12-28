Рыбаки погибли, вылетев на встречную: новые фото и видео смертельного ДТП под Киевом

В сети появились фото смертельного ДТП на трассе Киев-Запорожье.

Об этом сообщает "Информатор".

Автомобили столкнулись вблизи села Мирное, которое находится между Борисполем и Переясловом-Хмельницким. По предварительной информации, "Нива" ехала в сторону Киева, столкнувшись в лоб в пикапом "Таврия", которая по словам очевидцев вылетела на полосу встречного движения.

В момент столкновения в "Таврии" были двое мужчин 1961 и 1962 года рождения, которые погибли на месте. В машине находились рыбацкие снасти и бур, а один из погибших был в "забродах" - резиновом полукомбинезоне для рыбалки.

Водитель "Нивы" получил незначительные травмы и от госпитализации отказался.

Подробности случившегося выяснит следственно-оперативная группа.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 27 декабря, в Киеве возле станции метро "Ипподром" в результате лобового столкновения двух автомобилей один из них влетел в автобусную остановку.