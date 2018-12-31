Опубликовано расписание работы общественного транспорта в Киеве в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января работа наземного общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов, маршрутных такси и метро) будет продлена на 3 часа.

Соответствующий приказ издал Департамент транспортной инфраструктуры, передает пресс-служба КГГА.

В частности, в новогоднюю ночь на 3:00 дольше работать столичная подземка. По сообщению КП "Киевский метрополитен", последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города - около 3:15. Дополнительные часы работы добавляются к обычному расписанию каждой станции, расположенного на входе и на платформе.

Кроме того, будет организована перевозка существующими маршрутами, которые проходят возле станций метро, и после прохождения его последних поездов.

Фуникулер в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать круглосуточно, проинформировал КП "Киевпастранс".

Последние отправления по маршрутам в новогоднюю ночь:

троллейбусы:

№ 3 4:05

№ 5 3:57

№ 8 4:30

№ 12 4:14

№ 14 4:45

№ 16 4:23

№ 18 4:57

№ 24 4:10

№ 26 4:50

№ 30 4:07

№ 32 4:03

№ 37 4:00

№ 38 4:13

№ 41 4:00

№ 50 3:30

трамваи:

№ 1 4:35

№ 8 4:03

№ 12 3:45

№ 14 4:02

№ 28 4:06

№ 33 3:55

автобусы:

№ 17 3:55

№ 20 3:55

№ 21 4:00

№ 23 3:45

№ 33 4:05

№ 37 3:55

№ 45 4:27

№ 46 3:55

№ 48 3:55

№ 51 4:00

№ 53 3:50

№ 55 4:20

№ 69 3:35

№ 72 4:10

№ 99 3:50

№ 101 3:50

№ 102 3:55

№ 104 4:00

№ 114 3:50

2, 3, 4 января транспорт будет работать по графику рабочего дня.

Кроме того, на время празднования на Софийской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой) с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января 2019, 1 января 2019 с 14:00 до 22:00 и 7 января 2019 с 12:00 до 16:00 транспорт будет курсировать следующим образом:

троллейбусы маршрута № 6 - ул. Юрия Кондратюка - ул. Маршала Рокоссовского - ул. Полярная - ул. Вышгородская - ул. Кирилловская - Подольский спуск - ул. Овруцкая - ул. Герцена - ул. Мельникова - станция метро "Лукьяновская";

троллейбусы маршрута № 16 - ул. Академика Туполева - ул. Стеценко (в обратном направлении - ул. Игоря Турчина) - ул. Щусева - ул. Мельникова - ул. Сечевых стрельцов - ул. Вячеслава Черновола - Воздухофлотский путепровод, в обратном направлении по этой же схеме;

троллейбусы маршрута № 18 - ул. Сошенко - ул. Вышгородская - ул. Кирилловская - Подольский спуск - ул. Овруцкая - ул. Герцена - ул. Мельникова - ул. Сечевых стрельцов - ул. Вячеслава Черновола - просп. Воздухофлотский путепровод, в обратном направлении

по этой же схеме;

автобусы маршрутов №№ 24, 114 - по схеме движения рабочего дня.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали, как украсили Киев к новогодним праздникам.