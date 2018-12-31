Опубликовано расписание работы общественного транспорта в Киеве в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января работа наземного общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов, маршрутных такси и метро) будет продлена на 3 часа.
Соответствующий приказ издал Департамент транспортной инфраструктуры, передает пресс-служба КГГА.
В частности, в новогоднюю ночь на 3:00 дольше работать столичная подземка. По сообщению КП "Киевский метрополитен", последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города - около 3:15. Дополнительные часы работы добавляются к обычному расписанию каждой станции, расположенного на входе и на платформе.
Кроме того, будет организована перевозка существующими маршрутами, которые проходят возле станций метро, и после прохождения его последних поездов.
Фуникулер в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать круглосуточно, проинформировал КП "Киевпастранс".
Последние отправления по маршрутам в новогоднюю ночь:
троллейбусы:
№ 3 4:05
№ 5 3:57
№ 8 4:30
№ 12 4:14
№ 14 4:45
№ 16 4:23
№ 18 4:57
№ 24 4:10
№ 26 4:50
№ 30 4:07
№ 32 4:03
№ 37 4:00
№ 38 4:13
№ 41 4:00
№ 50 3:30
трамваи:
№ 1 4:35
№ 8 4:03
№ 12 3:45
№ 14 4:02
№ 28 4:06
№ 33 3:55
автобусы:
№ 17 3:55
№ 20 3:55
№ 21 4:00
№ 23 3:45
№ 33 4:05
№ 37 3:55
№ 45 4:27
№ 46 3:55
№ 48 3:55
№ 51 4:00
№ 53 3:50
№ 55 4:20
№ 69 3:35
№ 72 4:10
№ 99 3:50
№ 101 3:50
№ 102 3:55
№ 104 4:00
№ 114 3:50
2, 3, 4 января транспорт будет работать по графику рабочего дня.
Кроме того, на время празднования на Софийской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой) с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января 2019, 1 января 2019 с 14:00 до 22:00 и 7 января 2019 с 12:00 до 16:00 транспорт будет курсировать следующим образом:
троллейбусы маршрута № 6 - ул. Юрия Кондратюка - ул. Маршала Рокоссовского - ул. Полярная - ул. Вышгородская - ул. Кирилловская - Подольский спуск - ул. Овруцкая - ул. Герцена - ул. Мельникова - станция метро "Лукьяновская";
троллейбусы маршрута № 16 - ул. Академика Туполева - ул. Стеценко (в обратном направлении - ул. Игоря Турчина) - ул. Щусева - ул. Мельникова - ул. Сечевых стрельцов - ул. Вячеслава Черновола - Воздухофлотский путепровод, в обратном направлении по этой же схеме;
троллейбусы маршрута № 18 - ул. Сошенко - ул. Вышгородская - ул. Кирилловская - Подольский спуск - ул. Овруцкая - ул. Герцена - ул. Мельникова - ул. Сечевых стрельцов - ул. Вячеслава Черновола - просп. Воздухофлотский путепровод, в обратном направлении
по этой же схеме;
автобусы маршрутов №№ 24, 114 - по схеме движения рабочего дня.
Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали, как украсили Киев к новогодним праздникам.