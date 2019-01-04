Появилось видео момента убийства в Киеве сотрудника госохраны

В сети появилось видео убийства в Киеве в ночь на 3 января на Печерске возле ЖК "Французский квартал".

Об этом сообщает Информатор.

На видео, снятом камерой наблюдения, видно, что на момент конфликта, кроме двоих его участников, находились еще люди.

В ходе выяснения отношений один мужчина упал, а стоящие рядом люди бросились его поднимать, а позже оттянули в сторону и пытались привести в чувства. Однако, к сожалению, пострадавший скончался.

По предварительной информации, все было так: один мужчина гулял с собакой, а второй мужчина подъезжал на машине к парковке. По неизвестным причинам между ними произошел конфликт. Водитель автомобиля вышел на улицу и продолжил диалог.

Конфликт продолжал развиваться и в какой-то момент мужчина с собаками ударил собеседника кулаком в голову, от чего тот скончался, захлебнувшись рвотными массами, то есть - биологической смертью.





Как сообщал "Апостроф", выяснилось, что погибшим оказался сотрудник управления государственной охраны. Также оказалось, что нападавшим оказался украинский боксер, который сам сдался полиции.