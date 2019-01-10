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В Киеве умер знаменитый создатель скульптуры архангела Михаила

четверг, 10 января 2019, 20:49

10 января в Киеве скончался бывший главный художник столицы Георгий Куровский, который был одним из авторов скульптуры архангела Михаила, установленной на Майдане Независимости.

Об этом сообщил экс-мэр столицы Леонид Косаковский в Facebook.

"Получил печальное известие. Ушел из жизни Георгий Куровский - бывший главный художник города. Светлая ему память, пусть покоится с миром...", - говорится в сообщении.

Георгий Куровский был одним из авторов скульптуры архангела Михаила. Произведение искусства находилось перед входом в Главпочтамт и считалось одним из символов столицы. Впоследствии скульптуру перевезли в Донецк.

Художник первым заметил, что с высоты птичьего полета улицы Киева напоминают человеческое лицо. Открытие Куровского подтвердили фотографии города, сделанные со спутника компанией "Визиком". Со снимка убрали постройки и оставили "голый" рельеф. Тогда стало заметно, что столица действительно напоминает человеческую голову.

Как сообщал "Апостроф", в Тернополе утром 4 января умер заслуженный врач Украины Василий Пришляк.

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