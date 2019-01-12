РУС. | УКР.

суббота, 12 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.80
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

12 января

13:40
Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция женской гонки преследования в Оберхофе
13:39
Появилось видео первой минуты после смертельного взрыва в центре Парижа
13:31
В Киеве прогремел взрыв в торговом центре: опубликованы фото
13:15
​В России пояснили, как Путин может снова использовать в своих целях тему Крыма
13:13
Водителей предупредили об ухудшении погоды в Украине: куда обращаться в случае проблем
13:10
ВСУ получат боевые турецкие беспилотники, способные уничтожать танки: фото и видео
12:52
​В Сумах на крупной взятке поймали чиновницу ГФС: опубликованы фото
12:44
В Киеве на дороге произошло опасное ЧП: опубликованы фото
12:43
Это непостижимо: легендарного спорстмена возмутила нерешительность WADA в отношении России
12:36
Звезда Голливуда в третий раз стал отцом
12:10
Все рушится и приходит в упадок: в сети показали фото коммунального коллапса у боевиков на Донбассе
12:05
Мощный взрыв в центре Парижа: появились новые фото и данные о пострадавших
Все новости

В Киеве прогремел взрыв в торговом центре: опубликованы фото

суббота, 12 января 2019, 13:31

12 января в ТЦ "Мармелад" на Борщаговке произошел взрыв дымовой шашки, вследствие ЧП пострадал один человек.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"ЧП в Киеве на ул. Борщаговская, 154 ТЦ Мармелад: взрыв дымовой шашки, пострадал мужчина.
Предварительно, на 3-м этаже один из строителей в офисном помещении запалил дымовую шашку и проверял пожарную сигнализацию. Она взорвалась в его руке. Повредила руку (кисть) мужчине. В срочном порядке его госпитализировали. Посетителей в помещении не было, только строители, которые проводили ремонтные работы. Всех рабочих эвакуировали. На месте работают медики, полиция и бойцы", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в результате мощного взрыва в Париже, который произошел в субботу, 12 января, ранения получили 20 человек.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: