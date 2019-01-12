В Киеве прогремел взрыв в торговом центре: опубликованы фото

12 января в ТЦ "Мармелад" на Борщаговке произошел взрыв дымовой шашки, вследствие ЧП пострадал один человек.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"ЧП в Киеве на ул. Борщаговская, 154 ТЦ Мармелад: взрыв дымовой шашки, пострадал мужчина.

Предварительно, на 3-м этаже один из строителей в офисном помещении запалил дымовую шашку и проверял пожарную сигнализацию. Она взорвалась в его руке. Повредила руку (кисть) мужчине. В срочном порядке его госпитализировали. Посетителей в помещении не было, только строители, которые проводили ремонтные работы. Всех рабочих эвакуировали. На месте работают медики, полиция и бойцы", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в результате мощного взрыва в Париже, который произошел в субботу, 12 января, ранения получили 20 человек.