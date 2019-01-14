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В Киеве мужчина с оружием напал на школу: фото

понедельник, 14 января 2019, 12:50

В Киеве задержали мужчину, который обстрелял двери школы из пневматического пистолета.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в столице.

Отмечается, что в дежурную часть Святошинского управления полиции позвонила женщина и сообщила о выстрелах. На место был направлен экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Правоохранители пообщались с заявительницей, которая сообщила, что работает в школе. Около 22 часов, находясь на дежурстве, в окне она заметила мужчину с оружием в руках. Он несколько раз выстрелил в дверь и убежал.

"С места происшествия был изъят предмет, похожий на пистолет, предварительно - пневматического действия, и металлические шарики. Вещественные доказательства направили на экспертизу", - сказано в сообщении.

При отработке информации полицейские задержали злоумышленника неподалеку от места преступления. Им оказался ранее не судимый 50-летний местный житель. Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Устанавливаются обстоятельства, причины и мотивы совершения правонарушения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве возле станции метро с ножом напали на бездомного.

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