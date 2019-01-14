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В Киеве штурмуют здание медуниверситета Богомольца: видео

понедельник, 14 января 2019, 12:22

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что бывшая ректор Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерина Амосова со своими сторонниками штурмует здание вуза.

Супрун опубликовала в Twitter видео из здания заведения, на котором видно потасовку и драку.

По ее словам, полиция позже вывела людей, которые пытались прорваться в здание.

"Сейчас они предоставляют объяснения правоохранителям. Но на этом Екатерина Амосова останавливаться не собирается. Нам известно, что планируется еще одна попытка штурма - уже с участием представителей суда", - добавила Супрун.

Как сообщал "Апостроф", 20 февраля 2018 года Минздрав отстранил Амосову от исполнения обязанностей ректора медицинского университета им. Богомольца из-за срыва лицензионного экзамена для студентов-стоматологов 3 курса.

2 марта Окружной административный суд Киева возобновил Амосову в должности ректора.

В апреле Минздрав разорвал контракт с ректором.

В декабре 2018 года суд снова возобновил Амосову в должности после того, как в октябре 2018 Министерство здравоохранения в очередной раз уволило ее.

11 января 2019 года Министерство здравоохранения в третий раз уволило Амосову.

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