В сети ажиотаж вокруг асфальтных нанотехнологий в Киеве: видео

В Киеве ремонт дорожного покрытия выполняют несмотря на погоду: асфальт кладут прямо в лужи.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное на Facebook странице "Киев Оперативный".

Как отмечается, запись была сделана на улице Николая Пимоненко, 4. На ней можно увидеть, как группа рабочих занимается укладкой асфальта, несмотря на воду и тающий снег.

"Видео выкладываем на всякий случай, если весной кто-то будет удивляться "куда делся асфальт", – говорится в подписи к видео.

Пользователи в комментариях отнеслись к такой практике с юмором.

"Технология "мокрое сцепление", "как избавиться от луж при помощи асфальта", "отмыли во всех смыслах", – пишут комментаторы.

В то же время, некоторые пользователи отмечают, что это – временная мера, для того, чтобы закрыть ямы и сделать дорогу пригодной для проезда: "До весны такая затычка продержиться, а дальше уже нужно ремонтировать нормально. Будет ли ремонт – вот в чем вопрос".

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось фото провалившегося асфальта в центре Киева.