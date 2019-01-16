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Кличко анонсировал строительство новой больницы скорой помощи в Киеве

среда, 16 января 2019, 15:20

Одна из главных задач столичной власти - сделать все, чтобы киевляне получали эффективное лечение в комфортных условиях.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции детской клинической больницы №4, где произошла полная термосанация корпуса стационара и капитальный ремонт нескольких отделений, в частности, в поликлинике.

Это медицинское учреждение обслуживает Соломенский, Святошинский, Голосеевский, Шевченковский районы. В прошлом году 210 000 детей получили в нем необходимую медицинскую помощь.

"Здесь был осуществлен капитальный ремонт помещений первого этажа поликлиники. Проведено термосанацию корпуса стационара, также полностью заменили окна и двери. Это позволит значительно снизить потребление тепловой энергии и сэкономить до 700 000 гривен в год", - подчеркнул Виталий Кличко.

В поликлинике отремонтировали также два бассейна, которые не работали 15 лет и более 100 детей в сутки смогут проходить курс лечебного плавания в этих бассейнах.

За средства городского бюджета в больнице установили и запустили в эксплуатацию дизель генерато и лифт в корпусе стационара. Общая стоимость ремонтных работ - 17 млн гривен. Еще 10 млн потратили на закупку медицинского оборудования для больницы.

"Медицинские работники еще несколько лет назад и не мечтали, что будут работать на таком современном оборудовании. Городская власть в прошлом году передала нам очень дорогой аппарат ультра-звуковой диагностики. Это была наша мечта", - отметила главный врач Валентина Залесская.

По словам Залесской, теперь почти 300 детей ежедневно смогут получить в обновленном отделении поликлиники услуги по реабилитации по современным международным стандартам физиотерапии, бальнеологии, грязелечения, релаксации. В помещениях поликлиники выделено места и для парковки детских колясок, обустроили удобные зоны отдыха для детей и родителей с соблюдением принципа безбарьерности.

Мэр столицы отметил, что в детской клинической больнице №4, как и в других больницах столицы, ввели электронную запись пациентов на амбулаторный прием к врачу.

Также Виталий Кличко ознакомился с презентацией возведения на проспекте Космонавта Комарова первой на правом берегу больницы скорой медицинской помощи. По словам мэра, такое решение принято в связи с острой необходимостью обеспечения неотложной медицинской помощью тех киевлян, проживающих на правом берегу столицы. Сейчас там нет ни одной больницы скорой помощи.

"Все, что мы сегодня делаем - это реконструкция и ремонт старых помещений. А это будет новая больница, нового уровня. Работы по ее строительству начнут уже весной этого года", - отметил Виталий Кличко.

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Маланка на Софийской площади в Киеве

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