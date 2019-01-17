Кличко заявил о скором завершении реконструкции в Киеве садика для детей с особыми потребностями

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как идут работы по полной реконструкции детского сада № 652 в Дарницком районе столицы.

Об этом сообщает его пресс-служба.

«Сегодня мы осмотрели на какой стадии реконструкции этот детсад в Дарницком районе. Работы здесь ведутся полным ходом, объект готов примерно на 75%. Это необычный садик, поскольку предназначен для детей с особыми потребностями. Старое здание заведения стояло заброшенным более 20 лет. Теперь это будет фактически новое помещение - современное и комфортное», - подчеркнул мэр столицы.

Он отметил, что уже в третьем квартале 2019 новый детсад будет принимать маленьких воспитанников. Рассчитан он на 210 детей (11 групп).

В саду будут обустроены помещения для учебных, музыкальных, физкультурных занятий и игр, компьютерная комната и комната с Lego, мастерская для изобразительного искусства, бассейн, медицинский блок.

«Сделаем так, чтобы каждому ребенку здесь было комфортно и интересно», - отметил Кличко.

Также в помещение детского сада предусмотрен полный доступ маломобильных групп. В частности, уже устанавливают лифт. Зал с бассейном выложат специальной нескользкой плиткой.

В строительстве сада применяют новейшие технологии по энергосбережению, установят LED освещение.

Ежегодно город выделяет все больше бюджетных денег на образовательную отрасль. В прошлом году на образование спрямовалы более 15 млрд гривен - почти треть бюджета столицы. В этом году запланированы расходы отрасли на уровне почти 18 млрд. Всего за 4 года в Киеве построили или полностью реконструировали 7 школ и 22 детсада.

В этом году городские власти планируют построить в столице один садик с нуля, полностью реконструировать 7 садов и 5 школ.