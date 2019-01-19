РУС. | УКР.

суббота, 19 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

19 января

21:29
В Киеве водитель BMW устроил стрельбу: появились первые детали
21:05
В Черное море заходит мощный военный корабль США: первые подробности
20:32
Празднование Крещения в Киеве: эксклюзивное видео и фото с высоты птичьего полета
20:02
Руководителя НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева поймали на лжи: появились детали
19:32
Война на Донбассе: бойцы ВСУ порадовали хорошими новостями
19:20
Супергол принес "Реалу" важную победу в чемпионате Испании: видеообзор
19:19
"Динамо" разгромило немецкий клуб: опубликовано видео
18:39
В Чехии в ДТП погиб молодой украинец: первые подробности и фото
18:17
Извини, не уберег: в сети рассказали две трогательные истории погибших "киборгов"
18:05
Где смотреть онлайн мужской масс-старт Кубка мира в Рупольдинге: расписание трансляций
17:50
Развод Ани Лорак: стала известна дата следующего слушания
17:46
Под Львовом в отеле произошло массовое отравление: первые подробности
Все новости

В Киеве водитель BMW устроил стрельбу: появились первые детали

суббота, 19 января 2019, 21:29

В субботу, 19 января, в Киеве мужчина на автомобиле BMW устроил стрельбу по прохожему с собакой.

Об этом сообщает Информатор.

Утоняется, что мужчина на автомобиле BMW с номерным знаком АА8452ТС из открытого окна выстрелил из пневматического оружия в прохожего, который гулял с собакой. Стрелявший скрылся с места событий, оставив машину.

Изначально, правоохранители начали поиски водителя BMW, который был одет в синий пуховик и черную шапку. Цвет автомобиля устанавливали. Предварительно, машина осталась возле станции метро "Шулявская". Позже стало известно, правоохранители нашли автомобиль.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ночь на 25 декабря на Оболони в Киеве пьяный водитель пытался скрыться от погони, полиции пришлось применить огнестрельное оружие.

Фотовзгляд

Все галереи
Празднование Крещения в Киеве: эксклюзивное фото с высоты птичьего полета

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: