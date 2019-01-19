В Киеве водитель BMW устроил стрельбу: появились первые детали

В субботу, 19 января, в Киеве мужчина на автомобиле BMW устроил стрельбу по прохожему с собакой.

Об этом сообщает Информатор.

Утоняется, что мужчина на автомобиле BMW с номерным знаком АА8452ТС из открытого окна выстрелил из пневматического оружия в прохожего, который гулял с собакой. Стрелявший скрылся с места событий, оставив машину.

Изначально, правоохранители начали поиски водителя BMW, который был одет в синий пуховик и черную шапку. Цвет автомобиля устанавливали. Предварительно, машина осталась возле станции метро "Шулявская". Позже стало известно, правоохранители нашли автомобиль.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ночь на 25 декабря на Оболони в Киеве пьяный водитель пытался скрыться от погони, полиции пришлось применить огнестрельное оружие.