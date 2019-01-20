Проник в открытую дверь: в Киеве поймали ловкого вора, фото

В Дарницком районе столицы задержали вора-домушника, который, воспользовавшись незапертой дверью, прокрался в квартиру и похитил вещи и деньги.

Об этом сообщает Нацполиция Киева.

Как отмечается, грабитель проник в помещение без взлома: находясь в подъезде, злоумышленник увидел, что дверь в одну из квартир не закрыли. Мужчина проскользнул в жилище и украл сумку с личными вещами ее хозяев, а также деньги.

После изучения информации с видеокамер удалось установить личность вора. Им оказался житель Днепровского района, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение квартирных краж.

Мужчине объявили о подозрении и взяли его под стражу. По данному факту начали уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. За воровство мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве правоохранители задержали мужчину, который вместе с сообщницей обворовывал квартиры.