Что происходит на дорогах в Киеве: актуальная карта заторов

Из-за непогоды, вызванной обильными снегопадами, ситуация на дорогах Киева продолжает оставаться сложной.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карт.

По данным сервиса Google Maps, движение авто затруднено практически на всех основных магистралях столицы. Особенно сложная ситуация в центре города и на Подоле. Серьезные заторы наблюдаются на улицах Телиги, Кольцевой дороге, Воздухофлотском проспекте и бульваре Дружбы народов.

Мост Метро, Патона, Дарницкий, Северный и Южный также стоят.

Карта пробок в Киеве за 23.01.2019 состоянию на 15:00.

Как сообщал "Апостроф", в среду-четверг 23-24 января в Украине ожидаются сильные снегопады, синоптики объявили штормовое предупреждение.