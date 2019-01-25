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В сети рассказали о "киевской Зайцевой", вылетевшей на тротуар возле метро: опубликованы фото

пятница, 25 января 2019, 15:50

В Киеве автомобиль на высокой скорости не справился с управлением и вылетел на пешеходный переход: водитель на претензии пешеходов отвечал агрессивно.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает юрист Тарас Боровский.

По его словам, инцидент произошел возле станции метро "Дарница". Автомобиль проехал по пешеходному переходу, по которому в этот момент проходило около 15 человек, и остановился на тротуаре. К счастью, никто не пострадал.

"Очень люблю таких водителей и попросил опустить окно, чтобы дать дружеский совет. Впереди сидели двое молодых парней и смеялись, потому что было им очень весело. На мой совет, ответ водителя с красивой сережкой в правом ухе был радикальный. Насмехаясь из созданной им опасности, наездник отправил меня куда надо и начал поднимать стекло, на котором предусмотрительно лежала моя тяжелая рука. Он вспомнил приемы самообороны, которые показывали в российской передаче "военная тайна", и начал бить мне по пальцам ключами от машины, но прием не сработал, потому что попадал он в основном между пальцами в свое же стекло. Разочарованный Доминик Торетто со своим кентом вышел наружу, вызвал меня на дуэль (я всегда "за"), но тут чувак снова закрылся в машине и поехал в сторону ст. м. "Черниговская", – написал Боровский.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 23 января на Обуховской трассе под Киевом произошла авария, вследствие которой три человека погибли.

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