Жителей Киева спасатели предупредили о мощном снегопаде

В воскресенье, 27 января, в Киеве резко ухудшится погода, синоптики обещают сильный снегопад и гололед.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По прогнозам, снег начнется в ночь с 26 на 27 января и не прекратится утром. Ожидается, что прирост снежного покрова составит до 10 сантиметрах. Из-за ухудшения погоды на дорогах будет гололедица. Уровень опасности в воскресенье будет соответствовать "желтому".

А пресс-служба горсовета предупреждает киевлян об опасности парковать автомобили вдоль улиц и дорог, а также в непредусмотренных для этого местах в такую погоду. Это может заблокировать движение снегоуборочной техники, поэтому неправильно припаркованные машины планируют эвакуировать.

В горсовете рекомендуют по возможности воздержаться от поездок на частных авто и пересесть на общественный транспорт учитывая погодные условия.

Как сообщает "Апостроф", в Украине зафиксировали рекордные снегопады: нынешняя зима стала самой снежной за последние 58 лет - с 1961 года.