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Жителей Киева спасатели предупредили о мощном снегопаде

суббота, 26 января 2019, 21:30

В воскресенье, 27 января, в Киеве резко ухудшится погода, синоптики обещают сильный снегопад и гололед.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По прогнозам, снег начнется в ночь с 26 на 27 января и не прекратится утром. Ожидается, что прирост снежного покрова составит до 10 сантиметрах. Из-за ухудшения погоды на дорогах будет гололедица. Уровень опасности в воскресенье будет соответствовать "желтому".

А пресс-служба горсовета предупреждает киевлян об опасности парковать автомобили вдоль улиц и дорог, а также в непредусмотренных для этого местах в такую погоду. Это может заблокировать движение снегоуборочной техники, поэтому неправильно припаркованные машины планируют эвакуировать.

В горсовете рекомендуют по возможности воздержаться от поездок на частных авто и пересесть на общественный транспорт учитывая погодные условия.

Как сообщает "Апостроф", в Украине зафиксировали рекордные снегопады: нынешняя зима стала самой снежной за последние 58 лет - с 1961 года.

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В сети публикуют фото заснеженного Киева

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