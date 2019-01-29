Под Киевом маршрутка на перекрестке влетела в другую: фото и видео момента ДТП

Под Киевом (город Боярка) произошло масштабное ДТП с участием двух маршруток.

Об этом сообщает Киев оперативный, публикуя фото и видео с места ЧП.

"ДТП маршруток в городе Боярка на перекрестке улиц Белогородской и Молодежной. Детали аварии устанавливаются", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, насколько серьезной была авария. На кадрах видно, как одна из маршруток на скорости врезается во второй микроавтобус. Удар был такой силы, что вторую маршрутку снесло с дороги.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в понедельник, 27 января, на Броварском проспекте в Киеве столкнулись фура с грузовиком, вследствие чего водитель последнего сильно пострадал.

Кроме того, вечером в понедельник, 28 января, в Киеве возле моста Патона произошло серьезное ДТП: грузовик вылетел со встречной полосы и врезался в легковой автомобиль. По предварительной информации, в аварии пострадала одна девушка.