РУС. | УКР.

вторник, 29 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

29 января

11:20
Стало известно, где и когда пройдет следующий бой украинского чемпиона мира
11:17
Синоптики рассказали о погоде в Украине в последний день января
11:06
На заводе под Днепром прогремел мощный взрыв: фото и видео с места ЧП
10:51
Важный фигурант дела об убийстве Гандзюк отреагировал на резкое заявление отца активистки
10:47
Семья топ-чиновника СБУ засветилась в схемах фармацевтической контрабанды - СМИ
10:45
Почему лучшая теннисистка не сыграет за Украину: названа причина
10:44
Под Киевом произошло масштабное смертельное ДТП с фурами: опубликованы фото
10:34
За выход во второй тур соревнуются Тимошенко, Зеленский, Бойко и Порошенко – соцопрос
10:31
Дом Флинстоунов и полет над Атлантикой: "Антитела" впечатлили новым клипом
10:25
Анджелина Джоли возвращается в кино
10:24
Страдают даже мертвые: в сети показали на видео последствия снегопадов в Киеве
10:17
В Украину депортируют из России вербовщицу боевиков ДНР: фото и данные о пропагандистке
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Страдают даже мертвые: в сети показали на видео последствия снегопадов в Киеве

вторник, 29 января 2019, 10:24

Во вторник, 29 января, в Киеве ритуальные автобусы не могут выехать с территории главного бюро судебно-медицинской экспертизы из-за неубранного снега.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook странице "Киев Оперативный".

На записи можно увидеть, как автобус буксует в снегу, а несколько людей его выталкивают.

"Главное бюро судебно-медицинской экспертизы прямо сейчас. Ритуальные автобусы не могут выехать, потому что на территории никто не чистит снег", – говорится в подписи к видео.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Украине зафиксировали рекордные снегопады: нынешняя зима стала самой снежной за последние 58 лет - с 1961 года.

Подробнее о погоде на последние дни января и начало февраля читайте в материале "Апострофа": Весна на юге и нестабильный "минус": синоптики рассказали о погоде на неделю.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за "Арсенал": впечатляющие фото реконструкции исторического восстания в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: