Страдают даже мертвые: в сети показали на видео последствия снегопадов в Киеве

Во вторник, 29 января, в Киеве ритуальные автобусы не могут выехать с территории главного бюро судебно-медицинской экспертизы из-за неубранного снега.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook странице "Киев Оперативный".

На записи можно увидеть, как автобус буксует в снегу, а несколько людей его выталкивают.

"Главное бюро судебно-медицинской экспертизы прямо сейчас. Ритуальные автобусы не могут выехать, потому что на территории никто не чистит снег", – говорится в подписи к видео.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Украине зафиксировали рекордные снегопады: нынешняя зима стала самой снежной за последние 58 лет - с 1961 года.

Подробнее о погоде на последние дни января и начало февраля читайте в материале "Апострофа": Весна на юге и нестабильный "минус": синоптики рассказали о погоде на неделю.