В Киеве разгорелся скандал из-за нападения кондуктора на женщину с ребенком: фото и видео

В четверг, 31 января, в Киеве в автобусе кондуктор толкнул женщину с ребенком и разбил ей телефон.

Об этом в Facebook сообщила пострадавшая, киевлянка Полина.

По ее словам, инцидент произошел в автобусе маршрута №46.

"Толкнул меня на ребёнка со словами "я что должен по ногам ходить?". Я переспросила, это ли он мне? Он ответил - тебе идиотка, кому же ещё. Я не привыкла, чтобы со мной так общались. В любой такой ситуации я достаю телефон и включаю камеру. Включила, направила на него. Вот что успела заснять, до того как он схватил меня за руки и начал их выкручивать и выбил телефон из рук. Потоптался по нему ногами. Толкнул меня на пол. Я ударилась коленом, сейчас оно распухло. Ребёнок мой испугался и заплакал. Айфон - разбит полностью и верхнее и нижнее стекло. Поцарапан палец", – пишет Полина.

Она пригрозила кондуктору вызвать полицию, однако это на него не повлияло. Позже он также атаковал пассажира, который вступился за женщину.

"Мне в автобусе начали знаете что кричать? Прямая речь: Не трогайте и не заводите его. Он неадекватный. Так какого черта неадекватный ездит и работает с людьми? А если он покалечит кого-то? Вышли из автобуса на остановке конечной. Пять человек мне сказали, что он так всегда ведёт себя и все боятся начинать с ним что-либо выяснять, потому что знают, что он такой больной. Скажите почему люди должны такое отношение к себе терпеть?", – задается вопросом пострадавшая.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 28 января в Киеве произошло опасное ЧП: у одной из маршруток прямо на ходу отпали задние колеса.