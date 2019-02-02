РУС. | УКР.

воскресенье, 3 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.35
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

3 февраля

00:21
В небе над Кубой взорвался и упал метеорит: фото и видео

2 февраля

23:49
​Любитель лопат: в сети показали фото необычного вора в Киеве
23:34
Под Полтавой многодетный отец заставлял заниматься сексом 11-летнюю дочь: видео
23:18
В Ровно поймали мошенницу, которая занималась "целительством": опубликованы фото
22:54
Украина будет массово покупать оружие в США: озвучены детали
22:31
Переворот в Венесуэле: Мадуро озвучил свой ответный шаг
22:02
Гибель в ДТП матери украинской певицы: прокуратура приняла важное решение
21:29
В Сумах взорвался автомобиль с водителем: фото и видео с места происшествия
21:12
Рычаги есть: Тимошенко рассказала, как можно снизить цену на газ
21:02
Вилкула облили зеленкой: суд принял решение по нападавшему
20:39
Ракетный "разрыв" США и РФ: у Путина заявили о громком решении Вашингтона
20:07
Едва не погиб ребенок: в Полтаве произошло "ледяное" ЧП
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Любитель лопат: в сети показали фото необычного вора в Киеве

суббота, 02 февраля 2019, 23:49

В районе Позняков в столице заметили "запасливого" вора, который украл из подсобного помещения одного из офисов несколько лопат.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя фото злоумышленника.

"Сегодня на Анны Ахматовой, 13Д, из подсобного помещения офиса неизвестный любитель лопат решил забрать себе несколько в коллекцию. Может, кто знает его?", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в столице поймали вора, отличившегося кражей четырех блоков жевательных резинок. Кроме жвачек он ничего больше не взял.

Ранее в Киеве на улице Анны Ахматовой, дворник устроил стрельбу по одну из мужчин без определенного места жительства, который якобы украл у него бумагу. Также сообщалось, что в Киеве камеры видеонаблюдения засняли дерзкого грабителя, который украл несколько телефонов на ресепшене в одном из заведений.

Фотовзгляд

Все галереи
Как прошел съезд партии "Народный фронт": фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: