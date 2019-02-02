​Любитель лопат: в сети показали фото необычного вора в Киеве

В районе Позняков в столице заметили "запасливого" вора, который украл из подсобного помещения одного из офисов несколько лопат.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя фото злоумышленника.

"Сегодня на Анны Ахматовой, 13Д, из подсобного помещения офиса неизвестный любитель лопат решил забрать себе несколько в коллекцию. Может, кто знает его?", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в столице поймали вора, отличившегося кражей четырех блоков жевательных резинок. Кроме жвачек он ничего больше не взял.

Ранее в Киеве на улице Анны Ахматовой, дворник устроил стрельбу по одну из мужчин без определенного места жительства, который якобы украл у него бумагу. Также сообщалось, что в Киеве камеры видеонаблюдения засняли дерзкого грабителя, который украл несколько телефонов на ресепшене в одном из заведений.