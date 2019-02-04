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В Киеве обстреляли офис Национального союза журналистов: первые подробности

понедельник, 04 февраля 2019, 18:07

В пятницу, 1 февраля, неизвестные обстреляли офис Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), расположенный в центре Киева.

Об этом сообщает пресс-служба НСЖУ в понедельник, 4 февраля.

"В городе в последнее время выяснение отношений с использованием огнестрельного оружия (а по предварительным выводам, речь идет именно о боевом, а не травматическом оружии) встречается довольно часто", – сообщила секретарь столичной организации НСЖУ Алла Малиенко.

Уточняется, что в результате обстрела повреждено окно. На данный момент правоохранители исследуют записи с камер наблюдения. По предварительным данным, ущерб составил 15-20 тысяч гривен.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 30 января, на ул. Космонавтов в Николаеве, возле здания "Космос Плаза", рядом с Ленинским районным судом, расстреляли мужчину и женщину. Как выяснилось, убийца был должен им крупную сумму денег.

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