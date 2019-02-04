РУС. | УКР.

вторник, 5 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.25
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

4 февраля

23:52
​Возле здания суда в Киеве произошло опасное ЧП с автомобилем: фото
23:30
​Отправили в бригаду "200": появилось видео сокрушительного удара ВСУ по боевикам
23:17
Гражданин Украины: в сети вспомнили известного волонтера, погибшего в ДТП
23:05
Олег Винник удивил новым образом
22:55
Проиграл участок земли: под Львовом разгорелся скандал с участием ветеранов АТО и криминалитета
22:23
Будут ругаться: стало известно о беспомощности Путина по Венесуэле
22:02
Стало известно о неожиданном маневре Лукашенко на границе Беларуси
21:35
В России появилось красочное граффити в память о Децле: фото
21:06
Власть попадет в руки хунты: появился сценарий развития кризиса в Венесуэле
20:28
В России у украинского моряка, захваченного на Азове, нашли опасную инфекцию
19:59
Смертельный пожар в "звездном" доме в Москве: появились новые данные о жертвах
19:55
Легендарный тренер оконфузился в России: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Возле здания суда в Киеве произошло опасное ЧП с автомобилем: фото

понедельник, 04 февраля 2019, 23:52

Возле здания Соломенского суда в Киеве на припаркованный автомобиль упала глыба льда, пробив заднее стекло.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя соответствующие фото.

"Вот так бывает. Припарковался у Соломенского суда, чтобы защитить свои права, а тут прямо с крыши суда на твой автомобиль падают глыбы льда. Получается теперь надо подавать в суд на суд?", - говорится в сообщении.

На снимке видно, что куски льда упали на несколько машин, припаркованных под зданием. Но одной из них особенно не повезло, так как огромной льдиной фактически выбило заднее стекло.

Как сообщал "Апостроф", 2 февраля в Полтаве с крыши пятиэтажного жилого дома упала глыба льда, травмировав малолетнюю девочку. Ранее под Полтавой сосулька чуть не убила подростка.

Фотовзгляд

Все галереи
Самое дорогое спортивное событие года: фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: