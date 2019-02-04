​Возле здания суда в Киеве произошло опасное ЧП с автомобилем: фото

Возле здания Соломенского суда в Киеве на припаркованный автомобиль упала глыба льда, пробив заднее стекло.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя соответствующие фото.

"Вот так бывает. Припарковался у Соломенского суда, чтобы защитить свои права, а тут прямо с крыши суда на твой автомобиль падают глыбы льда. Получается теперь надо подавать в суд на суд?", - говорится в сообщении.

На снимке видно, что куски льда упали на несколько машин, припаркованных под зданием. Но одной из них особенно не повезло, так как огромной льдиной фактически выбило заднее стекло.

Как сообщал "Апостроф", 2 февраля в Полтаве с крыши пятиэтажного жилого дома упала глыба льда, травмировав малолетнюю девочку. Ранее под Полтавой сосулька чуть не убила подростка.