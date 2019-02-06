Киев застрял в снежных пробках: актуальная карта

В связи с ухудшением погодных условий в Киеве, столица стала в пробках, которые достигают семи баллов.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

В частности, самые мощные пробки наблюдаются в центре города. Автомобили в районе станций метро "Житомирская" и "Берестейская" также стоят в тянучках. Такая же ситуация наблюдается и по бульвару Тараса Шевченко в обоих направлениях.

Наблюдаются заторы у Бесарабского рынка, Европейской площади. Традиционно "стали" Крещатик и Подольский спуск. Движение затруднено на Набережно-Крещатицкой и Набережно-Рыбальской улицах, возле метро "Днепр". На Подоле также наблюдаются пробки - ул. Константиновка рядом с метро "Тараса Шевченко".

Кроме того, пробки сковали большинство мостов столицы.

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